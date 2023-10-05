Ціни на нафту знижуються після ранкового зростання, Brent торгується близько $84,7 за барель

Ціни на нафту еталонних марок знижуються вдень у четвер після ранкового зростання.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:48 EETподешевшали на $1,13 (1,32%) - до $84,68 за барель.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $1,32 (1,57%) - до $82,9 за барель.

Доповідь міністерства енергетики США, оприлюднена в середу, показала зниження запасів нафти та різкий стрибок резервів бензину в країні минулого тижня.

Комерційні запаси нафти в Штатах зменшилися на 2,22 млн барелів, тоді як консенсус-прогноз аналітиків, опитаних S&P Global Commodity Insights, передбачав їх зниження на 1,4 млн барелів.

Водночас запаси бензину зросли на 6,48 млн барелів, тоді як експерти очікували їх збереження на незмінному рівні. Збільшення запасів і падіння постачань бензину до 8 млн б/д - найнижчого показника від початку цього року - може бути частково спричинене погодними умовами, зокрема зливами, що призвели до повені в Нью-Йорку минулої п'ятниці, а також тропічним штормом Офелія на східному узбережжі США, вважає аналітик Mizuho Securities Боб Йогер.

Зростання запасів бензину, у свою чергу, негативно вплинуло на нафтові ринки на тлі побоювань щодо можливої рецесії 2024 року, зумовленої зростанням відсоткових ставок, зазначає у своїй записці керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Падінню цін на нафту також сприяли розпродажі з боку спекулянтів, які раніше активно нарощували довгі позиції, коли ціни були вищими за $90 за барель, зазначають аналітики.