Нафта прискорила падіння, Brent опустилася нижче $88 за барель

Ціни на нафту перейшли до активного зниження ввечері в середу після публікації даних про запаси палива в США.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 18:07 EET подешевшали на $3,19 (3,51%) - до $87,73 за барель. Котирування Brent опустилися нижче $88 за барель вперше з 1 вересня.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на зазначений час впали на $3,19 (3,58%) - до $86,04 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 2,22 млн барелів, ідеться у щотижневій доповіді міністерства енергетики країни. Опитані Trading Economics аналітики очікували зростання показника на 50 тис. барелів.

Товарні запаси бензину зросли на 6,48 млн барелів, дистилятів - зменшилися на 1,27 млн барелів. Експерти очікували зменшення запасів бензину на 300 тис. барелів і скорочення запасів дистилятів на 68 тис. барелів.

Тим часом міністри моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) підтвердили прихильність раніше прийнятим рішенням. Комітет продовжить уважно оцінювати ринкові умови, відзначаючи готовність країн ОПЕК+ реагувати на зміни ринку та вживати додаткових заходів у будь-який час. Наступне засідання JMMC заплановане на 26 листопада.

"Нафтовому ринку це не сподобалося, тому що були очікування, що Саудівська Аравія розгляне ідею з продовженням поточних скорочень видобутку на 2024 рік", - сказав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес в інтерв'ю MarketWatch.

Перед засіданням Саудівська Аравія заявила, що зберігає плани щодо добровільного скорочення видобутку нафти до кінця 2023 року, але може переглянути його параметри в листопаді. Росія, зі свого боку, заявила, що залишається прихильною добровільному скороченню поставок нафти на світові ринки в 300 тис. б/д до кінця поточного року, а в листопаді має намір оцінити можливість збільшення або скорочення її виробництва.