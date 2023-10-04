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Міністри комітету ОПЕК+ підтверджують прихильність ухваленим рішенням
15:44 04.10.2023 |
Міністри моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) на засіданні в середу підтвердили прихильність раніше ухваленим рішенням, ідеться в пресрелізі ОПЕК.
Комітет розглянув дані про видобуток нафти за липень і серпень 2023 року і відзначив загальну прихильність країн ОПЕК+ до декларації про співпрацю та підтвердив прихильність країн-учасниць до рішення, ухваленого 4 червня 2023 року, закликавши всі країни-учасниці домогтися повної відповідності рішенням і дотримуватися механізму компенсації.
Комітет і надалі уважно оцінюватиме ринкові умови, відзначаючи готовність країн DoC реагувати на зміни ринку і бути готовими вжити додаткових заходів у будь-який час.
Наступне засідання JMMC заплановано на 26 листопада 2023 року, того самого дня відбудеться піврічна повноформатна зустріч міністрів ОПЕК+.
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