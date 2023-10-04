Міністри комітету ОПЕК+ підтверджують прихильність ухваленим рішенням

Міністри моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) на засіданні в середу підтвердили прихильність раніше ухваленим рішенням, ідеться в пресрелізі ОПЕК.

Комітет розглянув дані про видобуток нафти за липень і серпень 2023 року і відзначив загальну прихильність країн ОПЕК+ до декларації про співпрацю та підтвердив прихильність країн-учасниць до рішення, ухваленого 4 червня 2023 року, закликавши всі країни-учасниці домогтися повної відповідності рішенням і дотримуватися механізму компенсації.

Комітет і надалі уважно оцінюватиме ринкові умови, відзначаючи готовність країн DoC реагувати на зміни ринку і бути готовими вжити додаткових заходів у будь-який час.

Наступне засідання JMMC заплановано на 26 листопада 2023 року, того самого дня відбудеться піврічна повноформатна зустріч міністрів ОПЕК+.