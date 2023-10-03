Нафта дещо скоротила падіння, Brent торгується біля $90,14 за барель

Ціни на нафту еталонних марок уповільнили зниження вдень у вівторок після різкого падіння за підсумками попередньої сесії.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:43 EET подешевшали на $0,57 (0,63%) - до $90,14 за барель.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $0,37 (0,42%) - до $88,45 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,6%, WTI - на 2,2%. Обидві марки оновили мінімуми з середини вересня. До цього котирування WTI вперше за рік піднімалися вище ніж $95 за барель, й аналітики зазначали, що таке зростання було надмірним і незабаром може відбутися корекція.

Головними негативними факторами для сировинних ринків за останні два дні стало зростання дохідності державних облігацій США і зміцнення долара. Долар підвищує вартість нафти для власників інших валют, тоді як висока дохідність підвищує порівняльні інвестиції в нафту, яка не приносить процентного доходу.

Увага інвесторів нині спрямована на засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), яке відбудеться в середу.

"Ми не забуваємо, що від саудитів завжди можна очікувати сюрпризів, але все одно не думаємо, що Саудівська Аравія оголосить про завершення своєї місії, особливо з урахуванням невизначеності, яка зберігається в макроекономіці та в тому, що стосується рішень центробанків", - написала Геліма Крофт із RBC Capital Markets.