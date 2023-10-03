Вересневий експорт нафти з Венесуели став другим за величиною цього року

Експорт нафти з Венесуели у вересні перевищив 800 тис. барелів на день (б/д). Це - другий найвищий середньомісячний показник цього року, оскільки державна нафтова компанія PDVSA та її спільні підприємства відновили видобуток, зокрема в поясі Оріноко. Про це повідомляє Reuters.

Цього року Венесуела збільшила загальний обсяг виробництва й експорту сирої нафти, але з нестабільними коливаннями з місяця в місяць на тлі регулярних відключень електроенергії, проблем з обслуговуванням і браком інвестицій для збільшення виробництва.

У вересні PDVSA та її партнери спрямували в середньому 812 тис. б/д сирої нафти й палива переважно в Китай, безпосередньо і через перевантажувальні центри.

Згідно з документами PDVSA й даними відстеження танкерів LSEG, експорт венесуельської нафти Chevron у США минулого місяця впав приблизно до 145 тис. б/д зі 147 тис. б/д у серпні.

У листопаді минулого року Chevron отримала ліцензію США на розширення своїх чотирьох спільних підприємств, що дозволило їй стабільно збільшувати обсяги виробництва цього року. Наступного року американський виробник сподівається збільшити сукупний видобуток своїх підприємств до 200 тис. б/д завдяки новій буровій кампанії.

Згідно з документами, зростання експорту у вересні в основному сприяло більшому видобутку й переробці надважкої сирої нафти в головному нафтовому регіоні країни, поясі Оріноко, де збої перервали змішування сирої нафти в серпні.

Однак, згідно з одним із документів, зростання експорту призвело до скорочення запасів PDVSA основного експортного сорту сирої нафти Merey 16 наприкінці місяця, що може обмежити експорт у найближчі місяці.

Країна ОПЕК повідомила про видобуток сирої нафти на рівні 820 тис. б/д у серпні, що перевищує 810 тис. б/д, яку вона видобула в липні.

Венесуела збільшила експорт до свого головного політичного союзника, Куби, приблизно до 86 тис. б/д нафти, мазуту, газойлю й бензину з 65 тис. б/д у серпні. Куба страждає від нестачі палива і минулого тижня оголосила про можливість відключення електроенергії через низькі запаси палива для роботи своїх електростанцій.

Південноамериканська країна також припинила імпорт іранської сирої нафти й американської важкої нафти з кінця серпня по вересень, ключових сортів для операцій з переробки й змішування сирої нафти в Оріноко.

