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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $93,14 за барель
15:56 02.10.2023 |
Підйом цін на нафту прискорився вдень у понеділок.
Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:18 EET подорожчали на $0,94 (1,02%) - до $93,14 за барель.
Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,89 (0,98%) - до $91,68 за барель.
Brent подорожчала на 9,7% минулого місяця і на 27,3% за підсумками третього кварталу, WTI - відповідно на 8,6% і 28,5%.
Багато аналітиків, як і раніше, впевнені, що ціни й далі рухатимуться вгору, до позначки в $100 за барель, зазначає Market Watch.
Однак експерти Citigroup Inc. вважають, що ціна Brent впаде до $70-80 за барель наступного року, оскільки пропозиція палива зросте, і на ринку утвориться профіцит.
"Високі ціни в найближчій перспективі можуть стати аргументом для зниження котирувань наступного року", - написали аналітики Citi під керівництвом Еда Морзе.
Цього тижня (2-5 жовтня) в Абу-Дабі (ОАЕ) відбудеться 27-та міжнародна нафтогазова виставка і конференція ADIPEC 2023, під час якої можуть прозвучати нові сигнали про те, чого очікувати нафтовому ринку найближчим часом. Серед спікерів на конференції - генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс і міністр енергетики ОАЕ Сухейль аль-Мазруї.
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