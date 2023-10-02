Гурт нафтопродуктів: ціни взяли паузу

За останній тиждень вересня (з 22-29 вересня) вартість гуртових партій дизельного пального незначно зросла, а ціна на автомобільні норми бензину А-95 залишилась без змін. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

У п'ятницю, 29 вересня, дизпальне в середньому пропонувалося за 49,75 грн/л, а торговельний діапазон перебував у межах 47,5-51,5 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

Мінімальні пропозиції ДП були в південному регіоні, де ресурс можна було придбати в межах 47,5-50 грн/л, а за тиждень середня ціна тут зросла на 0,5 грн/л, до 49 грн/л.

У західному регіоні ДП можна було придбати за 48-50 грн/л, середня ціна залишилась на рівні минулої п'ятниці - 49,25 грн/л. У центральних і східних регіонах цінники на ДП приросли на 0,5-0,75 грн/л (49,75-51,5 грн/л), і в середньому дизпальне у цих областях коштувало 50,5 грн/л і 51,25 грн/л відповідно.

У північному регіоні вартість гуртових партій ДП за тиждень також не змінилася - 49,75 грн/л.

На західному кордоні ціна на дизельне пальне з минулої п'ятниці зросла на 0,5 грн/л, до 48 грн/л, в свою чергу на південних пропускних пунктах вартість дизпального за цей же період підвищилася на 0,25 грн/л, до 47,5 грн/л.

Гуртові партії бензину А-95 у середньому в п'ятницю пропонувались у ринок за 48,5 грн/л, а торгівля провадилась у межах 46,25-52,5 грн/л, що відповідає цінам минулого тижня.

Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 46,25-52 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 47-52,5 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період не змінилася - 46,25 грн/л.

За тиждень вартість бензину А-95 на південному кордоні знизилася на 0,25 грн/л, до 46,25 грн/л, на західних пропускних пунктах ціна на «п'ятірку» не змінилася - 46,75 грн/л.

«Цінова ситуація на внутрішньому ринку майже не змінилась, хоча на кінець тижня трохи пожвавився попит. Клієнти почали підкуповувати ресурс, особливо в дні, коли на зовнішніх ринках спостерігалося зростання. До того ж, усі розуміють, що жовтень почнеться на вищих котируваннях ДП порівняно з минулим місяцем», - каже співрозмовник enkorr.

Він також додав, що складна ситуація з постачаннями на півдні вже викликала затримку кількох танкерів, цей ресурс уже впливатиме на цінову ситуацію в жовтні. Також у жовтні на ринок можуть вплинути нові норми розмитнення, що стосується ввезення нафтопродуктів. Відповідно до цього закону, постачальник пального повинен надати документи, що підтверджують маршрут товару від виробника до підприємства, яке є отримувачем згідно з зовнішньоекономічним договором (контрактом).