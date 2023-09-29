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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent торгується біля $96 за барель

 

Ціни на нафту почали зростати вдень у п'ятницю, відновлюючись після зниження напередодні.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent, торги якими завершуються в п'ятницю, на лондонській біржі ICE Futures до 14:32 EET подорожчали на $0,58 (0,61%) - до $95,96 за барель. Грудневі контракти, що торгуються більш активно, зросли в ціні на $0,84 (0,9%) - до $93,94 за барель.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищилися на $1,17 (1,28%) - до $92,88 за барель.

У четвер Brent подешевшала на 1,2%, WTI - на 2,1%. Водночас під час торгів напередодні котирування Brent піднімалися до $97,69 за барель, а ціна WTI перевищувала $95 за барель вперше за рік.

WTI може завершити квартал із найкращою динамікою з першого кварталу 2022 року завдяки рішенню Саудівської Аравії продовжити добровільне обмеження видобутку до кінця року.

Крім того, раніше цього тижня Міненерго США повідомило, що резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, знизилися минулого тижня на 943 тис. барелів - до мінімуму з липня 2022 року. Водночас аналітики Saxo Bank вважають, що запаси в Кушингу близькі до мінімумів з 2014 року.

"Нафта з постачанням найближчими місяцями торгується зі значною націнкою, що свідчить про брак пропозиції, - написали зі свого боку аналітики Commerzbank AG під керівництвом Барбари Ламбрехт. - Водночас попит на нафту продовжує зростати. Усе це сприяє дефіциту на ринку, про що свідчать запаси, які скорочуються".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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