За вересень автогаз на АЗС у середньому виріс до 25,75 грн/л

Середня ціна на скраплений газ за місяць (із 31 серпня по 29 вересня) у мережах АЗС зросла на 1,76 грн/л - до 25,75 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За підсумком місяця ціни на автогаз підняли всі без винятку мережі. Так, на АЗК мереж ОККО й WOG ціна на цей вид пального виросла на 1,78 грн/л і 1,83 грн/л - до 26,49 грн/л і 26,48 грн/л відповідно.

На станціях «Укрнафти» автогаз за цей період здорожчав на 1,84 грн/л - до 25,40 грн/л. На своїх АЗС мережа U.GO виставила на стелу 25,44 грн/л (+2,07 грн/л).

На KLO продукт здорожчав на 2,25 грн/л, до 25,99 грн/л. На станціях SOCAR, VostokGaz і Prime ціна на автогаз упродовж вересня збільшилася на 1,88-2,00 грн/л - до 26,49 грн/л, 25,39 грн/л і 24,00 грн/л відповідно.

На АЗС решти мереж автогаз за місяць приріс 0,90-2,70 грн/л (див. табл.).



