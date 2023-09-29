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АНАЛІТИКА

За вересень автогаз на АЗС у середньому виріс до 25,75 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ за місяць (із 31 серпня по 29 вересня) у мережах АЗС зросла на 1,76 грн/л - до 25,75 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За підсумком місяця ціни на автогаз підняли всі без винятку мережі. Так, на АЗК мереж ОККО й WOG ціна на цей вид пального виросла на 1,78 грн/л і 1,83 грн/л - до 26,49 грн/л і 26,48 грн/л відповідно.

На станціях «Укрнафти» автогаз за цей період здорожчав на 1,84 грн/л - до 25,40 грн/л. На своїх АЗС мережа U.GO виставила на стелу 25,44 грн/л (+2,07 грн/л).

На KLO продукт здорожчав на 2,25 грн/л, до 25,99 грн/л. На станціях SOCAR, VostokGaz і Prime ціна на автогаз упродовж вересня збільшилася на 1,88-2,00 грн/л - до 26,49 грн/л, 25,39 грн/л і 24,00 грн/л відповідно.

На АЗС решти мереж автогаз за місяць приріс 0,90-2,70 грн/л (див. табл.).


Зміна роздрібних цін на АЗС з 31 серпня по 29 вересня, грн/л:

Компанія

LPG

29.09.23

Зм.

Neftek

26,49

1,50

ОККО

26,49

1,78

SOCAR

26,49

1,88

WOG

26,48

1,83

Авіас

26,06

1,80

KLO

25,99

2,25

Shell

25,91

1,86

ZOG

25,80

2,00

UPG

25,71

1,81

AMIC

25,57

1,88

Mango

25,57

1,42

Ovis

25,49

1,50

Motto

25,48

1,70

U.GO

25,44

2,07

Укрнафта

25,40

1,84

VostokGaz

25,39

2,00

Rodnik

25,29

1,30

BVS

25,19

1,50

Автотранс

25,18

1,40

Рур груп

25,00

2,70

БРСМ-Нафта

24,96

1,61

Chipo

24,92

1,62

VST

24,90

2,30

Green Wave

24,90

1,90

RLS

24,90

2,50

Олас

24,90

2,00

Кворум

24,88

1,70

Катрал

24,47

1,10

Авантаж 7

24,45

1,90

Marshal

24,40

0,90

Luxwen

24,29

1,30

Prime

24,00

2,00

Середня ціна в Україні

25,75

1,76
За матеріалами: EnKorr
 

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