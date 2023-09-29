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За вересень автогаз на АЗС у середньому виріс до 25,75 грн/л
13:28 29.09.2023 |
Середня ціна на скраплений газ за місяць (із 31 серпня по 29 вересня) у мережах АЗС зросла на 1,76 грн/л - до 25,75 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
За підсумком місяця ціни на автогаз підняли всі без винятку мережі. Так, на АЗК мереж ОККО й WOG ціна на цей вид пального виросла на 1,78 грн/л і 1,83 грн/л - до 26,49 грн/л і 26,48 грн/л відповідно.
На станціях «Укрнафти» автогаз за цей період здорожчав на 1,84 грн/л - до 25,40 грн/л. На своїх АЗС мережа U.GO виставила на стелу 25,44 грн/л (+2,07 грн/л).
На KLO продукт здорожчав на 2,25 грн/л, до 25,99 грн/л. На станціях SOCAR, VostokGaz і Prime ціна на автогаз упродовж вересня збільшилася на 1,88-2,00 грн/л - до 26,49 грн/л, 25,39 грн/л і 24,00 грн/л відповідно.
На АЗС решти мереж автогаз за місяць приріс 0,90-2,70 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 31 серпня по 29 вересня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
29.09.23
|
Зм.
|
Neftek
|
26,49
|
1,50
|
ОККО
|
26,49
|
1,78
|
SOCAR
|
26,49
|
1,88
|
WOG
|
26,48
|
1,83
|
Авіас
|
26,06
|
1,80
|
KLO
|
25,99
|
2,25
|
Shell
|
25,91
|
1,86
|
ZOG
|
25,80
|
2,00
|
UPG
|
25,71
|
1,81
|
AMIC
|
25,57
|
1,88
|
Mango
|
25,57
|
1,42
|
Ovis
|
25,49
|
1,50
|
Motto
|
25,48
|
1,70
|
U.GO
|
25,44
|
2,07
|
Укрнафта
|
25,40
|
1,84
|
VostokGaz
|
25,39
|
2,00
|
Rodnik
|
25,29
|
1,30
|
BVS
|
25,19
|
1,50
|
Автотранс
|
25,18
|
1,40
|
Рур груп
|
25,00
|
2,70
|
БРСМ-Нафта
|
24,96
|
1,61
|
Chipo
|
24,92
|
1,62
|
VST
|
24,90
|
2,30
|
Green Wave
|
24,90
|
1,90
|
RLS
|
24,90
|
2,50
|
Олас
|
24,90
|
2,00
|
Кворум
|
24,88
|
1,70
|
Катрал
|
24,47
|
1,10
|
Авантаж 7
|
24,45
|
1,90
|
Marshal
|
24,40
|
0,90
|
Luxwen
|
24,29
|
1,30
|
Prime
|
24,00
|
2,00
|
Середня ціна в Україні
|
25,75
|
1,76
|
|
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