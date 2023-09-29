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АНАЛІТИКА

Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС за місяць зросли майже на 2,5 гривні

 

За місяць (31 серпня-29 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 2,33 грн/л і склала 55,12 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,47 грн/л - до 58,07 грн/л, а дизельне пальне - на 2,49 грн/л, до 55,09 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС за місяць зросли майже на 2,5 гривні

 

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 грн/л, до 57,99 грн/л і 59,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цих мережах додало теж 3 грн/л, до 57,99 грн/л.

На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 2,8-3 грн/л: бензин А-95 - до 53,90 грн/л, бензин А-95+ - до 55,90 грн/л, ДП - до 53,90 грн/л.

Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здорожчали на 1,7 грн/л, до 55,60 і 57,60 грн/л, дизпальне додало 2,7 грн/л (54,60 грн/л).

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 54 грн/л, А-95+ - до 54,50 грн/л, дизельне пальне - до 54 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 1-4,5 грн/л (див. табл.).


Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 серпня по 29 вересня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

57,99

3,00

59,99

3,00

57,99

3,00

WOG

57,99

3,00

59,99

3,00

57,99

3,00

Авіас

54,00

1,00

54,50

1,00

54,00

1,00

Укрнафта

53,90

3,00

55,90

2,80

53,90

3,00

UPG

55,60

1,70

57,60

1,70

54,60

2,70

AMIC

55,99

2,75

57,49

2,55

55,80

2,76

Shell

56,89

2,40

58,89

2,00

56,89

2,40

SOCAR

58,99

2,00

60,99

2,00

58,99

2,00

БРСМ-Нафта

52,70

2,71

    

52,77

2,57

KLO

56,09

2,10

58,29

2,50

55,59

3,20

U.GO

54,80

2,14

56,95

2,00

53,80

3,00

Автотранс

55,98

3,00

    

55,98

3,00

BVS

55,99

3,00

57,99

3,00

55,99

3,00

Chipo

53,50

0,93

    

52,95

2,03

Авантаж 7

50,55

1,60

    

51,55

2,60

Prime

53,80

2,30

    

53,80

2,30

Укр-Петроль

51,80

1,00

    

51,80

1,00

Рур груп

54,99

3,00

    

54,99

2,00

Mango

53,29

2,10

    

53,09

2,10

Ovis

55,99

1,00

57,99

2,00

55,49

2,50

VST

53,60

1,10

    

52,90

2,00

Marshal

54,40

2,40

    

53,40

2,40

Маркет

50,29

1,00

    

50,89

2,60

Олас

53,50

2,10

    

52,90

3,00

VostokGaz

53,99

5,10

    

53,99

4,10

Neftek

56,49

2,00

59,49

2,00

56,49

2,00

Кворум

53,98

3,00

    

53,48

2,50

ZOG

54,00

2,50

    

55,50

3,00

Катрал

55,99

4,00

    

55,79

4,20

Green Wave

55,50

2,60

    

53,80

2,90

RLS

52,90

3,50

55,00

3,60

52,90

4,50

Фактор

50,00

1,00

    

50,10

2,40

Середня ціна в Україні

55,12

2,33

58,07

2,47

55,09

2,49
За матеріалами: EnKorr
 

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