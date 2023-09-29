Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС за місяць зросли майже на 2,5 гривні

За місяць (31 серпня-29 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 2,33 грн/л і склала 55,12 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,47 грн/л - до 58,07 грн/л, а дизельне пальне - на 2,49 грн/л, до 55,09 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 грн/л, до 57,99 грн/л і 59,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цих мережах додало теж 3 грн/л, до 57,99 грн/л.

На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 2,8-3 грн/л: бензин А-95 - до 53,90 грн/л, бензин А-95+ - до 55,90 грн/л, ДП - до 53,90 грн/л.

Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здорожчали на 1,7 грн/л, до 55,60 і 57,60 грн/л, дизпальне додало 2,7 грн/л (54,60 грн/л).

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 54 грн/л, А-95+ - до 54,50 грн/л, дизельне пальне - до 54 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 1-4,5 грн/л (див. табл.).



