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Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС за місяць зросли майже на 2,5 гривні
13:03 29.09.2023 |
За місяць (31 серпня-29 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 2,33 грн/л і склала 55,12 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,47 грн/л - до 58,07 грн/л, а дизельне пальне - на 2,49 грн/л, до 55,09 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 грн/л, до 57,99 грн/л і 59,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цих мережах додало теж 3 грн/л, до 57,99 грн/л.
На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 2,8-3 грн/л: бензин А-95 - до 53,90 грн/л, бензин А-95+ - до 55,90 грн/л, ДП - до 53,90 грн/л.
Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здорожчали на 1,7 грн/л, до 55,60 і 57,60 грн/л, дизпальне додало 2,7 грн/л (54,60 грн/л).
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 54 грн/л, А-95+ - до 54,50 грн/л, дизельне пальне - до 54 грн/л.
Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 1-4,5 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 серпня по 29 вересня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
3,00
|
59,99
|
3,00
|
57,99
|
3,00
|
WOG
|
57,99
|
3,00
|
59,99
|
3,00
|
57,99
|
3,00
|
Авіас
|
54,00
|
1,00
|
54,50
|
1,00
|
54,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
53,90
|
3,00
|
55,90
|
2,80
|
53,90
|
3,00
|
UPG
|
55,60
|
1,70
|
57,60
|
1,70
|
54,60
|
2,70
|
AMIC
|
55,99
|
2,75
|
57,49
|
2,55
|
55,80
|
2,76
|
Shell
|
56,89
|
2,40
|
58,89
|
2,00
|
56,89
|
2,40
|
SOCAR
|
58,99
|
2,00
|
60,99
|
2,00
|
58,99
|
2,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,70
|
2,71
|
52,77
|
2,57
|
KLO
|
56,09
|
2,10
|
58,29
|
2,50
|
55,59
|
3,20
|
U.GO
|
54,80
|
2,14
|
56,95
|
2,00
|
53,80
|
3,00
|
Автотранс
|
55,98
|
3,00
|
55,98
|
3,00
|
BVS
|
55,99
|
3,00
|
57,99
|
3,00
|
55,99
|
3,00
|
Chipo
|
53,50
|
0,93
|
52,95
|
2,03
|
Авантаж 7
|
50,55
|
1,60
|
51,55
|
2,60
|
Prime
|
53,80
|
2,30
|
53,80
|
2,30
|
Укр-Петроль
|
51,80
|
1,00
|
51,80
|
1,00
|
Рур груп
|
54,99
|
3,00
|
54,99
|
2,00
|
Mango
|
53,29
|
2,10
|
53,09
|
2,10
|
Ovis
|
55,99
|
1,00
|
57,99
|
2,00
|
55,49
|
2,50
|
VST
|
53,60
|
1,10
|
52,90
|
2,00
|
Marshal
|
54,40
|
2,40
|
53,40
|
2,40
|
Маркет
|
50,29
|
1,00
|
50,89
|
2,60
|
Олас
|
53,50
|
2,10
|
52,90
|
3,00
|
VostokGaz
|
53,99
|
5,10
|
53,99
|
4,10
|
Neftek
|
56,49
|
2,00
|
59,49
|
2,00
|
56,49
|
2,00
|
Кворум
|
53,98
|
3,00
|
53,48
|
2,50
|
ZOG
|
54,00
|
2,50
|
55,50
|
3,00
|
Катрал
|
55,99
|
4,00
|
55,79
|
4,20
|
Green Wave
|
55,50
|
2,60
|
53,80
|
2,90
|
RLS
|
52,90
|
3,50
|
55,00
|
3,60
|
52,90
|
4,50
|
Фактор
|
50,00
|
1,00
|
50,10
|
2,40
|
Середня ціна в Україні
|
55,12
|
2,33
|
58,07
|
2,47
|
55,09
|
2,49
|
|
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