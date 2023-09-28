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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження після різкого зростання напередодні, Brent близько $96,2 за барель

 

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у четвер після суттєвого підйому напередодні на даних про скорочення запасів палива в США, зокрема зменшення резервів на терміналі в Кушингу.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:22 EET подешевшали на $0,31 (0,32%) - до $96,24 за барель.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $0,24 (0,26%) - до $93,44 за барель.

У середу ф'ючерси на Brent підскочили в ціні на 2,8%, WTI - на 3,6% на даних про скорочення резервів на терміналі в Кушингу більш ніж на 900 тис. барелів, до 22 млн барелів.

За оцінками аналітиків Saxo Bank, рівень запасів у Кушингу близький до операційних мінімумів 2014 року.

"Увага інвесторів знову переключається на дефіцит на фізичному ринку, що нівелює ефекти від скорочення апетиту до ризику", - зазначив аналітик UBS Анрі Партіко.

"Напередодні зими побоювання щодо пропозиції можуть продовжити рухати ціни вгору, але поки що незрозуміло, чи стане це довгостроковим трендом. Проблеми Європи і Китаю, двох головних споживачів нафти після США, можуть підірвати попит, і в якийсь момент це може відбитися на котируваннях", - написав старший інвестиційний аналітик XM Харалампос Піссурос.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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