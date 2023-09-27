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Нафта посилила підйом, Brent подорожчала до $95,2 за барель
15:38 27.09.2023 |
Зростання цін на нафту прискорилося вдень у середу.
Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:18 EET подорожчали на $1,2 (1,28%) - до $95,16 за барель.
Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $1,42 (1,57%) - до $91,81 за барель.
У вівторок ціна Brent зросла на 0,7%, а WTI подорожчала на 0,8%, незважаючи на зниження інших класів ризикових активів, включно з акціями США, і всупереч зміцненню курсу долара.
"Динаміка котирувань свідчить про те, що зараз ринок перебуває під впливом фундаментальних показників, які вказують на дефіцит палива. Водночас зовнішні чинники вочевидь чинитимуть тиск на нафтові котирування", - написали аналітики ING Воррен Паттерсон і Ева Менті.
Також учасники ринку оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США.
За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), минулого тижня запаси нафти в Штатах зросли на 1,59 млн барелів. Тижнем раніше резерви впали на 5,25 млн барелів.
Офіційні дані Міненерго опублікують о 17:30 кв. м у середу. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики прогнозують, що зведення вкажуть на скорочення запасів нафти на 2,2 млн барелів, бензину - на 800 тис. барелів, дистилятів - на 1,1 млн барелів. Також аналітики очікують падіння резервів нафти на терміналі в Кушингу на 1 млн барелів.
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