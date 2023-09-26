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Нафта дешевшає, Brent близько $92,54 за барель
15:43 26.09.2023 |
Ціни на нафту і далі знижуються у вівторок на тлі побоювань з приводу світової економіки та високих відсоткових ставок у США.
Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:47 EET подешевшали на $0,75 (0,8%) - до $92,54 за барель.
Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,77 (0,86%) - до $88,91 за барель.
Раніше у вересні ціни на нафту досягали річних максимумів на новинах про те, що Саудівська Аравія і Росія продовжують добровільні обмеження на видобуток.
Однак минулого тижня Федеральна резервна система (ФРС) дала зрозуміти, що відсоткові ставки можуть бути знову підвищені і можуть залишатися на високих рівнях протягом тривалого часу. У зв'язку з цим невизначеність щодо перспектив попиту на нафту останнім часом посилилася.
Тим часом "пропозиція нафти, як очікується, відставатиме від попиту в найближчому майбутньому, і тому періоди слабкості котирувань, навіть сильної слабкості, навряд чи триватимуть довго", написав аналітик брокерської компанії PVM Oil Associates Тамаш Варга.
Дуглас Лоулер, глава нафтовидобувної компанії Continental Resources, вважає, що ціни на нафту можуть досягти рівня $120-150 за барель за умови, що видобуток не почне зростати.
Американський інститут нафти (API) у вівторок опублікує дані про тижневу динаміку нафтових запасів у країні, а в середу офіційну статистику представить Міненерго. Трейдери в середньому очікують скорочення резервів нафти за тиждень на 1,65 млн барелів, вказує Trading Economics.
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