Ціни на нафту падають, оскільки перспективи високих процентних ставок переважують обмежену пропозицію

Ціни на нафту впали у вівторок на тлі побоювань, що попит на паливо буде обмежений тим, що великі центральні банки утримуватимуть процентні ставки на високому рівні протягом тривалого часу, навіть незважаючи на те, що пропозиція, як очікується, буде обмеженою.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET подешевшали на 38 центів до 92,91 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate торгувалися на 34 центи нижче за 89,34 долара.

"Побоювання з приводу економічної рецесії можуть знову домінувати на ринку нафти через зростання прибутковості облігацій США після агресивної позиції ФРС минулого тижня", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets в Окленді.

Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк в останні дні підтвердили свою прихильність до боротьби з інфляцією, сигналізуючи, що жорстка політика може зберігатися довше, ніж передбачалося раніше. Вищі відсоткові ставки уповільнюють економічне зростання, що обмежує попит на нафту.

Окремо в понеділок рейтингове агентство Moody's заявило, що "шатдаун" уряду США завдасть збитків кредитоспроможності країни. Це попередження з'явилося за місяць після того, як Fitch знизило рейтинг США на один щабель на тлі кризи стелі держборгу.

Проблеми з нерухомістю в Китаї також вплинули на настрої, додав Ден із CMC, а заява China Evergrande у понеділок увечері про те, що вона пропустила виплату купонів за облігаціями, викликала новий песимізм інвесторів щодо сектора.

Хоча пропозиція залишається обмеженою, оскільки Росія та Саудівська Аравія продовжили скорочення виробництва до кінця року, Москва у понеділок послабила тимчасову заборону на експорт бензину та дизельного палива, запроваджену окремо для стабілізації внутрішнього ринку.

Оскільки з неділі в Китаї починається Золотий тиждень, ціни на нафту можуть отримати підтримку за рахунок зростання кількості поїздок і, як наслідок, попиту на нафтопродукти з другого за величиною споживача нафти у світі.

За даними JP Morgan, ціни на нафту зросли приблизно на 30% із середини року, головним чином через скорочення поставок, що знизило зростання світового ВВП у другій половині цього року на 0,5 процентних пункти.

Але шок «недостатньо великий, щоб поставити під загрозу розширення саме собою», додав JP Morgan у замітці.

"Ми прогнозуємо, що в четвертому кварталі 2023 року ціна складе 94 долари за барель, що є максимальною крутістю кривої, яку ми спостерігаємо до того, як ОПЕК, ймовірно, послабить обмеження на постачання", - сказав Баден Мур, голова відділу вуглецевої та сировинної. Стратегії Національного банку Австралії.