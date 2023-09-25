Нафта слабо дорожчає, Brent торгується на рівні $93,5 за барель

Ціни на нафту помірно зростають удень у понеділок, продовжуючи коливатися всередині вузького діапазону.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:25 EET подорожчали на $0,23 (0,25%) - до $93,50 за барель.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,18 (0,2%) - до $90,21 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 0,7%, WTI - подорожчала на 0,01%. За останні три місяці ціна Brent піднялася на 26%, WTI - майже на 30%.

Нафтовий ринок може завершити третій квартал найзначнішим зростанням з початку 2022 року на тлі обмеження видобутку Саудівською Аравією за поліпшення перспектив попиту в Китаї та США. Крім того, минулого тижня Росія оголосила про введення тимчасових обмежень на експорт автомобільного бензину і дизельного пального.

"Ми давно попереджаємо про скорочення пропозиції і зростання попиту, - зазначив Арне Лохман Расмуссен з A/S Global Risk Management. - З урахуванням фундаментальної картини, ми вважаємо, що ймовірність нових знижень цін скоротилася, і розглядаємо поточні рівні як можливість для купівлі".

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США скоротилася на 8 і становила 507 одиниць, що є мінімумом з лютого 2022 року.