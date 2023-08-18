Російській владі не вдається стримати подорожчання пального: Ціни на бензин знову побили історичний рекорд

Оптові ціни на бензин марки "Преміум-95" у європейській частині Росії вперше в історії перевищили 70 тисяч рублів за тонну.

За підсумками торгів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі 18 серпня тонна бензину марки "А-95" подорожчала до 70 123 рублів, повідомляє РБК.

За місяць біржова ціна цієї марки бензину зросла приблизно на 4,3%, а з початку літа - на 12,6%.

Водночас біржові ціни на бензин марки "А-92" 18 серпня дещо знизилися - на 0,6%, до 62 455 руб за тонну. Після історичного рекорду 24 липня (64 879 руб. за тонну) цей вид палива подешевшав приблизно на 3,7%.

Вартість літнього дизпалива за підсумками торгів 18 серпня вперше знизилася на 0,28% - до 67 658 рублів за тонну, раніше вона безупинно била рекорди з 28 липня, а загалом зростання з цього часу до 18 серпня становило 21%.

На певну стабілізацію цін на "А-92" та дизель вплинули дії російських регуляторів. Міненерго РФ підвищило мінімальні нормативи продажу бензину на біржі з 12% до 13%, для дизпалива - з 8,5% до 9,5%.

Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у Росії почалося із середити травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті). Водночас за перші п'ять місяців 2023 року російські нафтові компанії збільшили експорт бензину на 37% - до 2,5 млн тонн.

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць, а наприкінці липня Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.