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Нафта перейшла до зростання і завершує в плюсі черговий тиждень, Brent близько $86,85 за барель
15:34 11.08.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок почали зростати вдень у п'ятницю, готуючись зафіксувати зростання за підсумками сьомого тижня поспіль.
Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 15:12 EET подорожчали на $0,45 (0,52%) - до $86,85 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,37 (0,45%) - до $83,19 за барель.
Головним позитивним фактором для цін на нафту останніми тижнями стали очікування дефіциту палива на світовому ринку на тлі зростання попиту і скорочення пропозиції з боку провідних країн-експортерів.
Попит на нафту у світі 2023 року зросте відносно показника минулого року на 2,22 млн б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Організація практично не змінила свого липневого прогнозу, водночас аналітики підвищили оцінку попиту в 2022 році на 92 тис. б/д, до 99,94 млн б/д, а прогноз на 2023 рік було збільшено на 86 тис. б/д - до 102,17 млн б/д.
ОПЕК прогнозує збільшення світового попиту на нафту в 2023 році на 2,44 млн б/д, до 102,01 млн б/д. Наступного року він збільшиться ще на 2,25 млн б/д і досягне 104,25 млн б/д, очікує організація.
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