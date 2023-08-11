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За тиждень пальне на українських АЗС здорожчало на 2 грн/л
13:04 11.08.2023 |
За тиждень (4 – 11 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,96 грн/л і склала 51,94 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,98 грн/л — до 53,92 грн/л, а дизельне пальне — на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 3 грн/л: бензини марки А-95 — до 54,99 грн/л, А-95-преміум — до 56,99 грн/л, ДП — до 54,99 грн/л. На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 2 грн/л: бензин А-95 — до 49,90 грн/л, бензин А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 48,90 грн/л.
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне теж на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, бензин А-92 — до 49 грн/л, дизельне пальне — до 50 грн/л.
Паливо у мережі UPG здорожчало на 2,5 грн/л: бензини марки А-95 — до 53,40 грн/л, А-95-преміум — до 55,40 грн/л, ДП — до 51,50 грн/л.
Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», AMIC, Chipo, SOCAR, «Укр-Петроль» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,5-3 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 4 по 11 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
3,00
|
56,99
|
3,00
|
54,99
|
3,00
|
WOG
|
54,99
|
3,00
|
56,99
|
3,00
|
54,99
|
3,00
|
Авіас
|
50,00
|
1,00
|
50,50
|
1,00
|
50,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
49,90
|
2,00
|
50,90
|
1,00
|
48,90
|
2,00
|
UPG
|
53,40
|
2,50
|
55,40
|
2,50
|
51,50
|
2,50
|
AMIC
|
52,95
|
2,03
|
54,64
|
2,40
|
52,60
|
2,13
|
Shell
|
52,49
|
1,50
|
55,49
|
1,60
|
52,40
|
1,50
|
SOCAR
|
54,99
|
2,00
|
56,99
|
2,00
|
54,99
|
2,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,66
|
1,16
|
47,78
|
1,21
|
KLO
|
52,29
|
1,40
|
54,79
|
1,90
|
51,89
|
2,90
|
U.GO
|
50,80
|
1,00
|
53,55
|
1,00
|
49,46
|
1,51
|
Автотранс
|
50,98
|
1,00
|
50,98
|
2,00
|
BVS
|
51,79
|
2,20
|
53,79
|
2,20
|
51,79
|
3,40
|
Chipo
|
52,75
|
2,98
|
51,18
|
2,78
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,00
|
47,55
|
1,60
|
Prime
|
49,00
|
0,50
|
50,50
|
1,50
|
Укр-Петроль
|
49,80
|
2,00
|
48,80
|
2,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
48,99
|
1,00
|
Mango
|
50,16
|
1,33
|
49,49
|
1,75
|
Ovis
|
52,99
|
2,00
|
54,99
|
3,00
|
51,99
|
2,00
|
VST
|
49,10
|
2,00
|
48,10
|
1,80
|
Олас
|
50,40
|
0,50
|
47,90
|
1,00
|
VostokGaz
|
47,89
|
1,50
|
47,19
|
2,30
|
RLS
|
47,90
|
1,00
|
49,90
|
1,00
|
46,90
|
1,00
|
Кворум
|
48,98
|
1,00
|
48,48
|
1,00
|
ZOG
|
51,50
|
2,50
|
52,50
|
3,00
|
Катрал
|
51,99
|
2,00
|
50,59
|
1,60
|
Маркет
|
47,79
|
1,00
|
46,79
|
2,00
|
Green Wave
|
51,00
|
2,00
|
49,00
|
3,00
|
Фактор
|
48,50
|
0,50
|
47,00
|
1,50
|
Середня ціна в Україні
|
51,94
|
1,96
|
53,92
|
1,98
|
51,29
|
2,04
|
|
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