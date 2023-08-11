За тиждень пальне на українських АЗС здорожчало на 2 грн/л

За тиждень (4 – 11 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,96 грн/л і склала 51,94 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,98 грн/л — до 53,92 грн/л, а дизельне пальне — на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 3 грн/л: бензини марки А-95 — до 54,99 грн/л, А-95-преміум — до 56,99 грн/л, ДП — до 54,99 грн/л. На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 2 грн/л: бензин А-95 — до 49,90 грн/л, бензин А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 48,90 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне теж на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, бензин А-92 — до 49 грн/л, дизельне пальне — до 50 грн/л.

Паливо у мережі UPG здорожчало на 2,5 грн/л: бензини марки А-95 — до 53,40 грн/л, А-95-преміум — до 55,40 грн/л, ДП — до 51,50 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», AMIC, Chipo, SOCAR, «Укр-Петроль» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,5-3 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 4 по 11 серпня 2023 р., грн/л