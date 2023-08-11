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АНАЛІТИКА

За тиждень пальне на українських АЗС здорожчало на 2 грн/л

 

За тиждень  (4 – 11 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,96 грн/л і склала 51,94 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,98 грн/л — до 53,92 грн/л, а дизельне пальне — на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 3 грн/л: бензини марки А-95 — до 54,99 грн/л, А-95-преміум — до 56,99 грн/л, ДП — до 54,99 грн/л. На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 2 грн/л: бензин А-95 — до 49,90 грн/л, бензин А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 48,90 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне теж на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, бензин А-92 — до 49 грн/л, дизельне пальне — до 50 грн/л.

Паливо у мережі UPG здорожчало на 2,5 грн/л: бензини марки А-95 — до 53,40 грн/л, А-95-преміум — до 55,40 грн/л, ДП — до 51,50 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», AMIC, Chipo, SOCAR, «Укр-Петроль» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,5-3 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 4 по 11 серпня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,99

3,00

56,99

3,00

54,99

3,00

WOG

54,99

3,00

56,99

3,00

54,99

3,00

Авіас

50,00

1,00

50,50

1,00

50,00

1,00

Укрнафта

49,90

2,00

50,90

1,00

48,90

2,00

UPG

53,40

2,50

55,40

2,50

51,50

2,50

AMIC

52,95

2,03

54,64

2,40

52,60

2,13

Shell

52,49

1,50

55,49

1,60

52,40

1,50

SOCAR

54,99

2,00

56,99

2,00

54,99

2,00

БРСМ-Нафта

    

49,66

1,16

47,78

1,21

KLO

52,29

1,40

54,79

1,90

51,89

2,90

U.GO

50,80

1,00

53,55

1,00

49,46

1,51

Автотранс

50,98

1,00

    

50,98

2,00

BVS

51,79

2,20

53,79

2,20

51,79

3,40

Chipo

52,75

2,98

    

51,18

2,78

Авантаж 7

47,95

0,00

    

47,55

1,60

Prime

49,00

0,50

    

50,50

1,50

Укр-Петроль

49,80

2,00

    

48,80

2,00

Рур груп

48,99

0,00

    

48,99

1,00

Mango

50,16

1,33

    

49,49

1,75

Ovis

52,99

2,00

54,99

3,00

51,99

2,00

VST

49,10

2,00

    

48,10

1,80

Олас

50,40

0,50

    

47,90

1,00

VostokGaz

47,89

1,50

    

47,19

2,30

RLS

47,90

1,00

49,90

1,00

46,90

1,00

Кворум

48,98

1,00

    

48,48

1,00

ZOG

51,50

2,50

    

52,50

3,00

Катрал

51,99

2,00

    

50,59

1,60

Маркет

47,79

1,00

    

46,79

2,00

Green Wave

51,00

2,00

    

49,00

3,00

Фактор

48,50

0,50

    

47,00

1,50

Середня ціна в Україні

51,94

1,96

53,92

1,98

51,29

2,04
За матеріалами: EnKorr
 

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