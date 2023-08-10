Нафта перейшла до зниження, Brent торгується на рівні $87,2 за барель

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у четвер після зростання до багатомісячних максимумів напередодні.

Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 15:08 EET подешевшали на $0,36 (0,41%) - до $87,19 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,56 (0,66%) - до $83,84 за барель.

У середу ціна Brent зросла на 1,6%, оновивши максимум з 23 січня, а вартість WTI збільшилася на 1,8%, до рекордної позначки з листопада минулого року.

Основною причиною нещодавнього підйому нафтових котирувань стали очікування дефіциту на світовому ринку нафти, оскільки провідні експортери, включно з Саудівською Аравією та Росією, скорочують поставки, а попит на нафту зростає мірою відновлення світової економіки.

"Скорочення видобутку в Саудівській Аравії та Росії, а також активний літній попит на паливо в США вказують на бугаєвий тренд на нафтовому ринку", - зазначив керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Крім того, напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 5,85 млн барелів, запаси бензину знизилися на 2,66 млн барелів, дистилятів - зменшилися на 1,71 млн барелів.

Експерти очікували зростання щодо нафти на 2,3 млн барелів, зменшення щодо бензину на 200 тис. барелів і підвищення щодо дистилятів на 386 тис. барелів.