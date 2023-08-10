Рада ухвалила законопроєкт про мінімальні запаси нафти

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

Про це народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він уточнив, що за ухвалення документа №9024-д проголосували 285 депутатів.

Метою законопроєкту є забезпечення підвищення рівня енергетичної безпеки держави та забезпечення безперервного постачання нафти та нафтопродуктів на внутрішній ринок України, у разі виникнення кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів, шляхом імплементації вимог Директиви Ради 2009/119/ЄС, що передбачає створення рівня мінімальних запасів, що дорівнюють 90 добам середньодобового чистого імпорту або 61 добі середньодобового споживання, залежно від того, який з показників є вищим.

Документ визначає правові, організаційні та економічні засади створення та функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів і регулює відносини у цій сфері.

У проєкті закону визначено функції та повноваження державних контролюючих органів, адміністратора системи репортингу, порядок фінансування функціонування системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, оновлено поняття кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів, її рівнів.

Законопроєктом запропоновано встановити чіткі повноваження Кабінету міністрів і центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

Водночас уточнюється питання міжвідомчої координації та порядок створення, зберігання, заміни МЗНН.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України, створить в Україні систему мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів та врегулює відносини у сфері управління такими мінімальними запасами, а також забезпечить виконання взятих Україною зобов'язань щодо імплементації Директиви 2009/119/ЕС.