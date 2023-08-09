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АНАЛІТИКА

Нафта посилила зростання, Brent подорожчала до $87,4 за барель

 

Зростання цін на нафту прискорилося ввечері в середу на даних про запаси палива в США.

Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 17:40 EET подорожчали на $1,25 (1,45%) - до $87,42 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на зазначений час підвищилися на $1,46 (1,76%) - до $84,38 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 5,85 млн барелів, йдеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики країни. Тим часом товарні запаси бензину знизилися на 2,66 млн барелів, дистилятів - зменшилися на 1,71 млн барелів.

Експерти очікували зростання запасів нафти на 2,3 млн барелів, зменшення запасів бензину на 200 тис. барелів і підвищення запасів дистилятів на 386 тис. барелів.

Тим часом у середу стало відомо, що споживчі ціни (індекс CPI) у Китаї в липні зменшилися на 0,3% у річному вираженні. Це перше зниження більш ніж за два роки - з лютого 2021 року. Аналітики в середньому прогнозували скорочення на 0,4%, зазначає Trading Economics.

"Без сумніву, у ринку достатньо імпульсу до зростання, і трейдери загалом ігнорують усі погані новини, що знайшли відображення в китайських статданих, - написав інвестиційний директор Zaye Capital Markets Наїм Аслам. - Трейдери почуваються дуже комфортно, і тренд явно відзначає подальше зростання цін".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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