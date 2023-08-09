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У великих мережах пальне здорожчало ще на 1 грн/л
12:23 09.08.2023 |
У період із 8 по 9 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,35 грн/л і склала 51,03 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,44 грн/л — до 53,05 грн/л, а дизельне пальне — на 0,37 грн/л, до 50,34 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО усі види пального здорожчали на 1,01 грн/л: бензини марки А-95 — до 54 грн/л, А-95-преміум — до 56 грн/л, ДП — до 54 грн/л, на WOG пальне здорожчало на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 53,99 грн/л, А-95-преміум — до 55,99 грн/л, ДП — до 53,99 грн/л.
Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,60 грн/л, до 52,50 грн/л, дизпальне додало 0,60 грн/л (до 50,60 грн/л). На станціях Chipo усі види пального здорожчали на 1 грн/л, на БРСМ-Нафта бензин і дизпальне додало 0,34 грн/л.
Мережі AMIC, U.GO, BVS, Mango, ZOG й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,17-2,5 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 8 по 9 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,00
|
1,01
|
56,00
|
1,01
|
54,00
|
1,01
|
WOG
|
53,99
|
1,00
|
55,99
|
1,00
|
53,99
|
1,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
48,90
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
47,90
|
0,00
|
UPG
|
52,50
|
0,60
|
54,50
|
0,60
|
50,60
|
0,60
|
AMIC
|
51,24
|
0,07
|
52,89
|
0,15
|
50,98
|
0,00
|
Shell
|
50,99
|
0,00
|
53,89
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
SOCAR
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,18
|
0,34
|
47,34
|
0,34
|
KLO
|
51,39
|
0,00
|
53,89
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
U.GO
|
50,66
|
0,17
|
53,55
|
0,80
|
48,80
|
0,17
|
Автотранс
|
50,98
|
1,00
|
50,98
|
1,00
|
BVS
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
1,20
|
Chipo
|
51,77
|
1,00
|
50,40
|
1,00
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,00
|
46,55
|
0,60
|
Prime
|
48,50
|
0,00
|
50,00
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
47,80
|
0,00
|
46,80
|
0,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
48,99
|
1,00
|
Mango
|
49,74
|
0,42
|
48,66
|
0,42
|
Ovis
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
VST
|
49,10
|
0,00
|
48,10
|
0,00
|
Олас
|
50,40
|
0,50
|
47,90
|
1,00
|
VostokGaz
|
49,89
|
2,50
|
49,19
|
2,50
|
RLS
|
47,90
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
Кворум
|
48,98
|
0,50
|
48,48
|
0,50
|
ZOG
|
50,50
|
1,00
|
51,50
|
1,00
|
Катрал
|
50,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Маркет
|
46,79
|
0,00
|
44,79
|
0,00
|
Фактор
|
48,50
|
0,00
|
46,20
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
51,03
|
0,35
|
53,05
|
0,44
|
50,34
|
0,37
|
|
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