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Нафта перейшла до падіння на статданих із Китаю, Brent біля $83,59 за барель
15:36 08.08.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок різко знижуються вдень у вівторок на тлі гірших, ніж очікувалося, даних щодо зовнішньої торгівлі Китаю.
Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:51 EET подешевшали на $1,75 (2,05%) - до $83,59 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $1,73 (2,11%) - до $80,21 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 1%, WTI - на 1,1%.
Як повідомлялося, експорт Китаю в липні скоротився на 14,5% у річному вираженні й становив мінімальні за п'ять місяців $281,76 млрд. Це найсуттєвіше зниження показника з лютого 2020 року.
Імпорт зменшився на 12,4% - до $201,16 млрд. Падіння було максимальним із травня 2020 року, водночас показник знизився за підсумками п'ятого місяця поспіль.
Аналітики в середньому прогнозували зменшення експорту на 12,5%, імпорту - на 5%, повідомляє Trading Economics.
Учасники торгів також очікують свіжих даних про стан нафтового ринку: цього тижня свої щомісячні звіти оприлюднять ОПЕК, Міжнародне енергетичне агентство та Управління енергетичної інформації (EIA) міністерства енергетики США, пише Trading Economics.
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