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АНАЛІТИКА

Ще +1 грн/л: пальне на АЗС продовжує дорожчати

 

У період із 7 по 8 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,29 грн/л і склала 50,69 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,21 грн/л — до 52,61 грн/л, а дизельне пальне — на 0,29 грн/л, до 49,98 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-92 здорожчав до 49 грн/л, А-95 — до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, дизельне пальне — до 50 грн/л.

На станціях державної мережі «Укрнафта», крім бензину А-95+, всі види пального здорожчали теж на 1 грн/л: бензин марки А-92 здорожчав до 47,90 грн/л, бензин А-95 — до 48,90 грн/л, ДП — до 47,90 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,50 грн/л, до 51,90 грн/л, А-95+ — до 53,90 грн/л, дизпальне додало 0,50 грн/л (до 50,00 грн/л).

Мережі «БРСМ-Нафта», KLO, Mango, U.GO, «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,12-2 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 7 по 8 серпня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

52,99

0,00

54,99

0,00

52,99

0,00

WOG

52,99

0,00

54,99

0,00

52,99

0,00

Авіас

50,00

1,00

50,50

1,00

50,00

1,00

Укрнафта

48,90

1,00

49,90

0,00

47,90

1,00

UPG

51,90

0,50

53,90

1,00

50,00

0,50

AMIC

51,17

0,00

52,74

0,00

50,98

0,01

Shell

50,99

0,00

53,89

0,00

50,90

0,00

SOCAR

53,99

0,00

55,99

0,00

53,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

48,84

0,12

47,00

0,14

KLO

51,39

0,50

53,89

1,00

49,99

0,50

U.GO

50,49

0,26

52,75

0,00

48,63

0,26

Автотранс

49,98

0,00

    

49,98

0,00

BVS

49,99

0,00

51,99

0,00

48,79

0,00

Chipo

50,77

0,00

    

49,40

0,00

Авантаж 7

47,95

0,00

    

45,95

0,00

Prime

48,50

0,00

    

49,50

0,50

Укр-Петроль

47,80

0,00

    

46,80

0,00

Рур груп

48,99

0,00

    

47,99

0,00

Mango

49,32

0,50

    

48,24

0,50

Ovis

51,99

1,00

53,99

2,00

50,99

1,00

VST

49,10

0,00

    

48,10

0,00

Олас

49,90

0,00

    

46,90

0,00

Green Wave

51,00

1,00

    

48,00

1,00

RLS

47,90

1,00

49,90

1,00

46,90

1,00

Кворум

48,48

0,00

    

47,98

0,00

ZOG

49,50

0,00

    

50,50

0,50

Катрал

50,99

1,00

    

49,99

1,00

Маркет

46,79

0,00

    

44,79

0,00

Фактор

48,50

0,50

    

46,20

0,50

Neftek

52,99

1,00

55,99

1,00

52,99

1,00

Середня ціна в Україні

50,69

0,29

52,61

0,21

49,98

0,29
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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