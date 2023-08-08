Ще +1 грн/л: пальне на АЗС продовжує дорожчати

У період із 7 по 8 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,29 грн/л і склала 50,69 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,21 грн/л — до 52,61 грн/л, а дизельне пальне — на 0,29 грн/л, до 49,98 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-92 здорожчав до 49 грн/л, А-95 — до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, дизельне пальне — до 50 грн/л.

На станціях державної мережі «Укрнафта», крім бензину А-95+, всі види пального здорожчали теж на 1 грн/л: бензин марки А-92 здорожчав до 47,90 грн/л, бензин А-95 — до 48,90 грн/л, ДП — до 47,90 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,50 грн/л, до 51,90 грн/л, А-95+ — до 53,90 грн/л, дизпальне додало 0,50 грн/л (до 50,00 грн/л).

Мережі «БРСМ-Нафта», KLO, Mango, U.GO, «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,12-2 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 7 по 8 серпня 2023 р., грн/л