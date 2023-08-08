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Ще +1 грн/л: пальне на АЗС продовжує дорожчати
12:37 08.08.2023 |
У період із 7 по 8 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,29 грн/л і склала 50,69 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,21 грн/л — до 52,61 грн/л, а дизельне пальне — на 0,29 грн/л, до 49,98 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-92 здорожчав до 49 грн/л, А-95 — до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, дизельне пальне — до 50 грн/л.
На станціях державної мережі «Укрнафта», крім бензину А-95+, всі види пального здорожчали теж на 1 грн/л: бензин марки А-92 здорожчав до 47,90 грн/л, бензин А-95 — до 48,90 грн/л, ДП — до 47,90 грн/л.
Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,50 грн/л, до 51,90 грн/л, А-95+ — до 53,90 грн/л, дизпальне додало 0,50 грн/л (до 50,00 грн/л).
Мережі «БРСМ-Нафта», KLO, Mango, U.GO, «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,12-2 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 7 по 8 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
52,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
WOG
|
52,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Авіас
|
50,00
|
1,00
|
50,50
|
1,00
|
50,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
48,90
|
1,00
|
49,90
|
0,00
|
47,90
|
1,00
|
UPG
|
51,90
|
0,50
|
53,90
|
1,00
|
50,00
|
0,50
|
AMIC
|
51,17
|
0,00
|
52,74
|
0,00
|
50,98
|
0,01
|
Shell
|
50,99
|
0,00
|
53,89
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
SOCAR
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,84
|
0,12
|
47,00
|
0,14
|
KLO
|
51,39
|
0,50
|
53,89
|
1,00
|
49,99
|
0,50
|
U.GO
|
50,49
|
0,26
|
52,75
|
0,00
|
48,63
|
0,26
|
Автотранс
|
49,98
|
0,00
|
49,98
|
0,00
|
BVS
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
48,79
|
0,00
|
Chipo
|
50,77
|
0,00
|
49,40
|
0,00
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,00
|
45,95
|
0,00
|
Prime
|
48,50
|
0,00
|
49,50
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
47,80
|
0,00
|
46,80
|
0,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
Mango
|
49,32
|
0,50
|
48,24
|
0,50
|
Ovis
|
51,99
|
1,00
|
53,99
|
2,00
|
50,99
|
1,00
|
VST
|
49,10
|
0,00
|
48,10
|
0,00
|
Олас
|
49,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
Green Wave
|
51,00
|
1,00
|
48,00
|
1,00
|
RLS
|
47,90
|
1,00
|
49,90
|
1,00
|
46,90
|
1,00
|
Кворум
|
48,48
|
0,00
|
47,98
|
0,00
|
ZOG
|
49,50
|
0,00
|
50,50
|
0,50
|
Катрал
|
50,99
|
1,00
|
49,99
|
1,00
|
Маркет
|
46,79
|
0,00
|
44,79
|
0,00
|
Фактор
|
48,50
|
0,50
|
46,20
|
0,50
|
Neftek
|
52,99
|
1,00
|
55,99
|
1,00
|
52,99
|
1,00
|
Середня ціна в Україні
|
50,69
|
0,29
|
52,61
|
0,21
|
49,98
|
0,29
|
|
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