Фінансові новини
- |
- 08.08.23
- |
- 14:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АРМА запропонувало віддати заправки Glusco в управління Укрнафти
11:55 08.08.2023 |
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) запропонувало Кабінету міністрів передати АЗС колишньої мережі Glusco в управління Укрнафти за особливою процедурою. Про це повідомила пресслужба агентства ввечері 8 серпня.
Міністерство енергетики вже підтримало цю пропозицію.
У випадку підписання договору Укрнафта буде зобов'язана щомісяця перераховувати до бюджету 5 млн грн від управління заправками. Попередній управитель ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" більше ніж за рік перерахував лише 1,5 млн грн, казали раніше в АРМА.
"Йдеться лише про мінімальну суму, яка зростатиме в міру збільшення обсягів продажу пального. Тепер остаточне слово за урядом", - заявила голова АРМА Олена Дума.
В майбутньому договорі з Укрнафтою також планують прописати необхідність погоджувати з АРМА зміни в менеджменті компанії, чиї корпоративні права перейдуть у розпорядження управителя; а також обов'язок конкретизованої звітної інформації за всіма рахунками.
За версією АРМА, Нафтогаз Ойл Трейдинг систематично надавав неправдиву інформацію про доходи, які він отримував від використання автозаправок та нафтобаз.
"По факту станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів. Але й ці доходи офіційно отримувалися не від торгівлі пальним та іншими товарами, а від здавання нерухомості в оренду. Тобто управитель, виходячи з його звітів, працював лише як орендодавець. У підсумку за понад рік діяльності управителя державний бюджет отримав від управління десятками АЗС трохи більше ніж 1,5 млн грн доходу", - обґрунтувало АРМА своє рішення.
Нафтогаз Ойл Трейдинг у вівторок, 8 серпня, заявив, що зміна управителя заправок є неправомірною, і попросив АРМА відкликати листи про одностороннє розірвання договору.
Компанія продовжує вважати укладені договори управління майном Glusco чинними та збирається виконувати їх до моменту розв'язання спірних питань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина розширює державні гарантії для інвестицій в Україну
|У США офіційно схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну
|Раді пропонують поліпшити процес мобілізації в Україні
|Польща обирає конфлікт: чому зіпсувалися відносини з нашим ключовим союзником
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТОП-5 найкращих готелів Карпат – де відпочити цього літа?
У РУБРИЦІ
|Держкомпанії відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після завершення війни – заступник міністра економіки
|Ще +1 грн/л: пальне на АЗС продовжує дорожчати
|Експорт зерна з України через Хорватію: реалістично чи ні?
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.08.23
|АРМА запропонувало віддати заправки Glusco в управління Укрнафти
|В Україні розпочали верифікацію міжнародних автобусних перевезень. Уже закрито 280 маршрутів
Бізнес
|Майбутнє Google Пошуку — більше генеративного ШІ, який кардинально змінить пошукову видачу
|AMD створить спеціальний ШІ-чип для Китаю з метою дотримання експортного контролю
|nubia Red Magic 8S Pro Magic 8S Pro з процесором Snapdragon 8 Gen 2 LV очікувано став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|Infinix GT 10 Pro - ігровий смартфон з Dimensity 8050, 108-МП камерою і 120-Гц дисплеєм AMOLED за ціною від $240
|Facebook та Instagram почали блокувати новини в Канаді, щоб не платити новинним сайтам
|Кожен другий електромобіль в світі експлуатують в Китаї
|У США успішно запустили ракету-носій Antares, створену за участі українських підприємств