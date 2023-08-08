АРМА запропонувало віддати заправки Glusco в управління Укрнафти

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) запропонувало Кабінету міністрів передати АЗС колишньої мережі Glusco в управління Укрнафти за особливою процедурою. Про це повідомила пресслужба агентства ввечері 8 серпня.

Міністерство енергетики вже підтримало цю пропозицію.

У випадку підписання договору Укрнафта буде зобов'язана щомісяця перераховувати до бюджету 5 млн грн від управління заправками. Попередній управитель ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" більше ніж за рік перерахував лише 1,5 млн грн, казали раніше в АРМА.

"Йдеться лише про мінімальну суму, яка зростатиме в міру збільшення обсягів продажу пального. Тепер остаточне слово за урядом", - заявила голова АРМА Олена Дума.

В майбутньому договорі з Укрнафтою також планують прописати необхідність погоджувати з АРМА зміни в менеджменті компанії, чиї корпоративні права перейдуть у розпорядження управителя; а також обов'язок конкретизованої звітної інформації за всіма рахунками.

За версією АРМА, Нафтогаз Ойл Трейдинг систематично надавав неправдиву інформацію про доходи, які він отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

"По факту станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів. Але й ці доходи офіційно отримувалися не від торгівлі пальним та іншими товарами, а від здавання нерухомості в оренду. Тобто управитель, виходячи з його звітів, працював лише як орендодавець. У підсумку за понад рік діяльності управителя державний бюджет отримав від управління десятками АЗС трохи більше ніж 1,5 млн грн доходу", - обґрунтувало АРМА своє рішення.

Нафтогаз Ойл Трейдинг у вівторок, 8 серпня, заявив, що зміна управителя заправок є неправомірною, і попросив АРМА відкликати листи про одностороннє розірвання договору.

Компанія продовжує вважати укладені договори управління майном Glusco чинними та збирається виконувати їх до моменту розв'язання спірних питань.