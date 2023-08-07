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Ціни на нафту опускаються на тлі зміцнення долара, Brent - $85,42 за барель
14:43 07.08.2023 |
Ціни на нафту опускаються в понеділок після підйому до максимумів із квітня за підсумками попередньої сесії.
Тиск на нафтовий ринок чинить зміцнення долара США, що знижує привабливість інвестицій у сировину. Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо кошика основних світових валют, додає під час сесії 0,3%.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:20 EET в понеділок становить $85,42 за барель, що на $0,82 (0,95%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до цього часу на $0,83 (1%), до $81,99 за барель.
Як Brent, так і WTI, завершили торги в п'ятницю на максимумах із середини квітня у зв'язку з побоюваннями скорочення пропозиції нафти на світовому ринку.
Саудівська Аравія минулого четверга оголосила про продовження додаткового добровільного скорочення видобутку на мільйон барелів на добу на вересень. Росія також продовжить добровільне скорочення поставок нафти на зовнішні ринки у вересні на 300 тис. барелів на добу.
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