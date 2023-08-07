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Роздрібні ціни на пальне зростають
12:12 07.08.2023 |
У період із 4 по 7 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,41 грн/л і склала 50,39 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,45 грн/л — до 52,39 грн/л, а дизельне пальне — на 0,43 грн/л, до 49,69 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 52,99 грн/л, А-95-преміум — до 54,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.
Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,50 грн/л, до 50,40 грн/л, дизпальне додало 0,50 грн/л (до 49,50 грн/л). На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн/л, на KLO дизпальне додало 0,50 грн/л.
Мережі «БРСМ-Нафта», AMIC, Chipo, VostokGaz й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,40-3 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 4 по 7 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
52,99
|
1,00
|
54,99
|
1,00
|
52,99
|
1,00
|
WOG
|
52,99
|
1,00
|
54,99
|
1,00
|
52,99
|
1,00
|
Авіас
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
47,90
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
UPG
|
51,40
|
0,50
|
52,90
|
0,00
|
49,50
|
0,50
|
AMIC
|
51,17
|
0,25
|
52,74
|
0,50
|
50,98
|
0,51
|
Shell
|
50,99
|
0,00
|
53,89
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
SOCAR
|
53,99
|
1,00
|
55,99
|
1,00
|
53,99
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,72
|
0,21
|
46,87
|
0,31
|
KLO
|
50,89
|
0,00
|
52,89
|
0,00
|
49,49
|
0,50
|
U.GO
|
50,23
|
0,43
|
52,75
|
0,20
|
48,37
|
0,43
|
Автотранс
|
49,98
|
0,00
|
49,98
|
1,00
|
BVS
|
49,99
|
0,40
|
51,99
|
0,40
|
48,79
|
0,40
|
Chipo
|
50,77
|
1,00
|
49,40
|
1,00
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,00
|
45,95
|
0,00
|
Prime
|
48,50
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
47,80
|
0,00
|
46,80
|
0,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
Mango
|
48,82
|
0,00
|
47,74
|
0,00
|
Ovis
|
50,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
VST
|
49,10
|
2,00
|
48,10
|
1,80
|
Олас
|
49,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
49,39
|
3,00
|
47,89
|
3,00
|
RLS
|
46,90
|
0,00
|
48,90
|
0,00
|
45,90
|
0,00
|
Кворум
|
48,48
|
0,50
|
47,98
|
0,50
|
ZOG
|
49,50
|
0,50
|
50,00
|
0,50
|
Катрал
|
49,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
Маркет
|
46,79
|
0,00
|
44,79
|
0,00
|
Фактор
|
48,00
|
0,00
|
45,70
|
0,20
|
Neftek
|
51,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
50,39
|
0,41
|
52,39
|
0,45
|
49,69
|
0,43
|
|
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