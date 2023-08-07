Роздрібні ціни на пальне зростають

У період із 4 по 7 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,41 грн/л і склала 50,39 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,45 грн/л — до 52,39 грн/л, а дизельне пальне — на 0,43 грн/л, до 49,69 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 52,99 грн/л, А-95-преміум — до 54,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,50 грн/л, до 50,40 грн/л, дизпальне додало 0,50 грн/л (до 49,50 грн/л). На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн/л, на KLO дизпальне додало 0,50 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», AMIC, Chipo, VostokGaz й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,40-3 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 4 по 7 серпня 2023 р., грн/л