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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на пальне зростають

 

У період із 4 по 7 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,41 грн/л і склала 50,39 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,45 грн/л — до 52,39 грн/л, а дизельне пальне — на 0,43 грн/л, до 49,69 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 52,99 грн/л, А-95-преміум — до 54,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,50 грн/л, до 50,40 грн/л, дизпальне додало 0,50 грн/л (до 49,50 грн/л). На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн/л, на KLO дизпальне додало 0,50 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», AMIC, Chipo, VostokGaz й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,40-3 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 4 по 7 серпня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

52,99

1,00

54,99

1,00

52,99

1,00

WOG

52,99

1,00

54,99

1,00

52,99

1,00

Авіас

49,00

0,00

49,50

0,00

49,00

0,00

Укрнафта

47,90

0,00

49,90

0,00

46,90

0,00

UPG

51,40

0,50

52,90

0,00

49,50

0,50

AMIC

51,17

0,25

52,74

0,50

50,98

0,51

Shell

50,99

0,00

53,89

0,00

50,90

0,00

SOCAR

53,99

1,00

55,99

1,00

53,99

1,00

БРСМ-Нафта

    

48,72

0,21

46,87

0,31

KLO

50,89

0,00

52,89

0,00

49,49

0,50

U.GO

50,23

0,43

52,75

0,20

48,37

0,43

Автотранс

49,98

0,00

    

49,98

1,00

BVS

49,99

0,40

51,99

0,40

48,79

0,40

Chipo

50,77

1,00

    

49,40

1,00

Авантаж 7

47,95

0,00

    

45,95

0,00

Prime

48,50

0,00

    

49,00

0,00

Укр-Петроль

47,80

0,00

    

46,80

0,00

Рур груп

48,99

0,00

    

47,99

0,00

Mango

48,82

0,00

    

47,74

0,00

Ovis

50,99

0,00

51,99

0,00

49,99

0,00

VST

49,10

2,00

    

48,10

1,80

Олас

49,90

0,00

    

46,90

0,00

VostokGaz

49,39

3,00

    

47,89

3,00

RLS

46,90

0,00

48,90

0,00

45,90

0,00

Кворум

48,48

0,50

    

47,98

0,50

ZOG

49,50

0,50

    

50,00

0,50

Катрал

49,99

0,00

    

48,99

0,00

Маркет

46,79

0,00

    

44,79

0,00

Фактор

48,00

0,00

    

45,70

0,20

Neftek

51,99

0,00

54,99

0,00

51,99

0,00

Середня ціна в Україні

50,39

0,41

52,39

0,45

49,69

0,43
За матеріалами: EnKorr
 

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