Ціни на пальне в гурті вчепилися за світові

З 28 липня по 4 серпня вартість гуртових партій бензину А-95 і дизельного пального зросла ще на 2,25-2,5 грн/л, до 47 грн/л і 45,75 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії дизпального у п'ятницю, 4 серпня, пропонувались у ринок у межах торговельного діапазону 43,75-48 грн/л, що на 1,5-2,5 грн/л більше порівняно з минулим тижнем.

Мінімальні пропозиції ДП були в південному регіоні, де ресурс можна було придбати в межах 43,75-46 грн/л, а за тиждень середня ціна тут зросла на 3 грн/л, до 44,75 грн/л.

На заході країни ДП можна було придбати за 44-47 грн/л, середня ціна тут зросла на 2,25 грн/л, до 45,25 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП приросли на 2,25-2,5 грн/л (44,5-48 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 45,75 грн/л і 46,5 грн/л відповідно. А ось у східному регіоні вартість дизельного пального, порівняно з минулим тижнем, підвищилася на 3,25 грн/л, і в середньому ДП тут коштувало 47,25 грн/л.

На західному й південному кордоні ціна на ДП за тиждень зросла на 2,75 грн/л, до 43,75 грн/л і 43,5 грн/л відповідно.

У п'ятницю, 4 серпня, бензин А-95 торгувався у межах цінового коридору 45-48,5 грн/л, що на 1,5-3 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 45-47,5 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 45-48,5 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період зросла також на 2,25 грн/л, до 44 грн/л.

За тиждень вартість бензину А-95 на південному кордоні зросла на 1,5 грн/л, до 45 грн/л, на західних пропускних пунктах ціна на «п'ятірку» підвищилася на 3,25 грн/л, до 45,25 грн/л.

«Ціни в гурті продовжують підвищуватися під впливом зростання вартості нафтопродуктів на зовнішніх ринках. Додатковим чинником для перестраховки для трейдерів слугує напруженість навколо морських постачань нафтопродуктів», - каже співрозмовник enkorr. З його слів, це все в комплексі, попри наявність більш дешевого ресурсу, закупленого в минулому місяці, буде змушувати операторів підвищувати ціни до економічно виправданого рівня.