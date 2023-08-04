Ціни на нафту продовжують помірне зростання, Brent близько $85,5 за барель

Нафта еталонних марок помірно дорожчає вдень у п'ятницю і завершує в плюсі шостий тиждень поспіль на тлі побоювань скорочення постачань і утворення дефіциту палива на світовому ринку.

Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:25 EET подорожчали на $0,4 (0,47%) - до $85,54 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час зросли на $0,38 (0,47%) - до $81,93 за барель.

Від початку тижня Brent зросла в ціні на 1,5%, WTI - на 1,8%. Напередодні обидві марки подорожчали більше ніж на 2%.

Саудівська Аравія в четвер оголосила про продовження додаткового добровільного скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу на вересень. Отже, фактичний рівень нафтовиробництва в Саудівській Аравії наступного місяця очікується на рівні 9 млн б/д.

Крім того, Росія в рамках зусиль із забезпечення балансу ринку продовжить добровільне скорочення у вересні поставок на зовнішні ринки, тепер на 300 тис. барелів на добу, за допомогою зниження експорту на зазначену величину, заявив напередодні віцепрем'єр Олександр Новак.

Інвестори чекають на підсумки засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), яке розпочалося у п'ятницю.

Скорочення постачань нафти країнами ОПЕК+ призвело до підвищення котирувань Brent приблизно на $10 за барель із початку липня, написав економіст сировинного ринку в Capital Economics Едвард Гарднер.

"Ми очікуємо, що Brent завершить рік біля позначки $85 за барель. Зрештою ОПЕК+ видається сповненим рішучості обмежити постачання. Ми також очікуємо зростання глобального попиту на нафту на 2% в річному вираженні в другому півріччі 2023 року", - додав експерт.