За тиждень пальне на українських АЗС здорожчало на 1,5 грн/л

За тиждень (28 липня - 4 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,42 грн/л і склала 49,98 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,32 грн/л - до 51,95 грн/л, а дизельне пальне - на 1,49 грн/л, до 49,25 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 2 грн/л: бензини марки А-95 - до 51,99 грн/л, А-95-преміум - до 53,99 грн/л, ДП - до 51,99 грн/л. На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензин А-95 - до 47,90 грн/л, бензин А-95+ - до 49,90 грн/л, ДП - до 46,90 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне теж на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 49 грн/л, А-95+ - до 49,50 грн/л, бензин А-92 - до 48 грн/л, дизельне пальне - до 49 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 1,9 грн/л, до 50,90 грн/л, А-95+ - на 1 грн/л, до 52,90 грн/л, дизпальне додало 2,10 грн/л (до 49,00 грн/л).

Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», AMIC, VostokGaz, Mango, «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-3 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 28 липня по 4 серпня 2023 р., грн/л