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За тиждень пальне на українських АЗС здорожчало на 1,5 грн/л
13:42 04.08.2023 |
За тиждень (28 липня - 4 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,42 грн/л і склала 49,98 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,32 грн/л - до 51,95 грн/л, а дизельне пальне - на 1,49 грн/л, до 49,25 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 2 грн/л: бензини марки А-95 - до 51,99 грн/л, А-95-преміум - до 53,99 грн/л, ДП - до 51,99 грн/л. На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензин А-95 - до 47,90 грн/л, бензин А-95+ - до 49,90 грн/л, ДП - до 46,90 грн/л.
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне теж на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 49 грн/л, А-95+ - до 49,50 грн/л, бензин А-92 - до 48 грн/л, дизельне пальне - до 49 грн/л.
Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 1,9 грн/л, до 50,90 грн/л, А-95+ - на 1 грн/л, до 52,90 грн/л, дизпальне додало 2,10 грн/л (до 49,00 грн/л).
Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», AMIC, VostokGaz, Mango, «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-3 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 28 липня по 4 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
04.08.23
|
Зм.
|
04.08.23
|
Зм.
|
04.08.23
|
Зм.
|
ОККО
|
51,99
|
2,00
|
53,99
|
2,00
|
51,99
|
2,00
|
WOG
|
51,99
|
2,00
|
53,99
|
2,00
|
51,99
|
2,00
|
Авіас
|
49,00
|
1,00
|
49,50
|
1,00
|
49,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
47,90
|
1,00
|
49,90
|
1,00
|
46,90
|
1,00
|
UPG
|
50,90
|
1,90
|
52,90
|
1,00
|
49,00
|
2,10
|
AMIC
|
50,92
|
1,81
|
51,12
|
0,93
|
50,47
|
2,03
|
Shell
|
50,99
|
1,28
|
53,89
|
0,69
|
50,90
|
1,11
|
SOCAR
|
52,99
|
1,00
|
54,99
|
0,00
|
52,99
|
3,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,50
|
1,36
|
46,56
|
1,11
|
KLO
|
50,89
|
1,40
|
52,89
|
1,40
|
48,99
|
0,70
|
U.GO
|
49,80
|
1,17
|
52,55
|
0,80
|
47,94
|
1,17
|
Автотранс
|
49,98
|
1,00
|
48,98
|
1,00
|
BVS
|
49,59
|
0,60
|
51,59
|
0,60
|
48,39
|
0,40
|
Chipo
|
49,77
|
1,52
|
48,40
|
2,45
|
Авантаж 7
|
47,95
|
2,00
|
45,95
|
1,40
|
Prime
|
48,50
|
1,00
|
49,00
|
2,50
|
Укр-Петроль
|
47,80
|
1,00
|
46,80
|
1,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
47,99
|
0,50
|
Mango
|
48,82
|
1,17
|
47,74
|
1,17
|
Ovis
|
50,99
|
1,70
|
51,99
|
1,00
|
49,99
|
3,00
|
VST
|
47,10
|
0,20
|
46,30
|
0,20
|
Олас
|
49,90
|
1,10
|
46,90
|
2,00
|
VostokGaz
|
46,39
|
1,00
|
44,89
|
0,00
|
RLS
|
46,90
|
1,00
|
48,90
|
0,90
|
45,90
|
0,00
|
Кворум
|
47,98
|
1,50
|
47,48
|
1,50
|
ZOG
|
49,00
|
2,00
|
49,50
|
1,50
|
Катрал
|
49,99
|
1,00
|
48,99
|
2,00
|
Маркет
|
46,79
|
1,00
|
44,79
|
0,50
|
Фактор
|
48,00
|
0,50
|
45,50
|
1,70
|
Neftek
|
51,99
|
2,00
|
54,99
|
2,00
|
51,99
|
2,00
|
Середня ціна в Україні
|
49,98
|
1,42
|
51,95
|
1,32
|
49,25
|
1,49
|
|
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