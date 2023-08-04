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АНАЛІТИКА

За тиждень пальне на українських АЗС здорожчало на 1,5 грн/л

 

За тиждень (28 липня - 4 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,42 грн/л і склала 49,98 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,32 грн/л - до 51,95 грн/л, а дизельне пальне - на 1,49 грн/л, до 49,25 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 2 грн/л: бензини марки А-95 - до 51,99 грн/л, А-95-преміум - до 53,99 грн/л, ДП - до 51,99 грн/л. На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензин А-95 - до 47,90 грн/л, бензин А-95+ - до 49,90 грн/л, ДП - до 46,90 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне теж на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 49 грн/л, А-95+ - до 49,50 грн/л, бензин А-92 - до 48 грн/л, дизельне пальне - до 49 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 1,9 грн/л, до 50,90 грн/л, А-95+ - на 1 грн/л, до 52,90 грн/л, дизпальне додало 2,10 грн/л (до 49,00 грн/л).

Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», AMIC, VostokGaz, Mango, «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-3 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 28 липня по 4 серпня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

04.08.23

Зм.

04.08.23

Зм.

04.08.23

Зм.

ОККО

51,99

2,00

53,99

2,00

51,99

2,00

WOG

51,99

2,00

53,99

2,00

51,99

2,00

Авіас

49,00

1,00

49,50

1,00

49,00

1,00

Укрнафта

47,90

1,00

49,90

1,00

46,90

1,00

UPG

50,90

1,90

52,90

1,00

49,00

2,10

AMIC

50,92

1,81

51,12

0,93

50,47

2,03

Shell

50,99

1,28

53,89

0,69

50,90

1,11

SOCAR

52,99

1,00

54,99

0,00

52,99

3,00

БРСМ-Нафта

    

48,50

1,36

46,56

1,11

KLO

50,89

1,40

52,89

1,40

48,99

0,70

U.GO

49,80

1,17

52,55

0,80

47,94

1,17

Автотранс

49,98

1,00

    

48,98

1,00

BVS

49,59

0,60

51,59

0,60

48,39

0,40

Chipo

49,77

1,52

    

48,40

2,45

Авантаж 7

47,95

2,00

    

45,95

1,40

Prime

48,50

1,00

    

49,00

2,50

Укр-Петроль

47,80

1,00

    

46,80

1,00

Рур груп

48,99

0,00

    

47,99

0,50

Mango

48,82

1,17

    

47,74

1,17

Ovis

50,99

1,70

51,99

1,00

49,99

3,00

VST

47,10

0,20

    

46,30

0,20

Олас

49,90

1,10

    

46,90

2,00

VostokGaz

46,39

1,00

    

44,89

0,00

RLS

46,90

1,00

48,90

0,90

45,90

0,00

Кворум

47,98

1,50

    

47,48

1,50

ZOG

49,00

2,00

    

49,50

1,50

Катрал

49,99

1,00

    

48,99

2,00

Маркет

46,79

1,00

    

44,79

0,50

Фактор

48,00

0,50

    

45,50

1,70

Neftek

51,99

2,00

54,99

2,00

51,99

2,00

Середня ціна в Україні

49,98

1,42

51,95

1,32

49,25

1,49

 
За матеріалами: EnKorr
 

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