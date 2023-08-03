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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent - $83,1 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок знижуються вдень у четвер на тлі зміцнення американського долара.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:02 EET становлять $83,1 за барель, що на $0,1 (на 0,12%) нижче від ціни на закриття минулої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу також знизилася на $0,1 (на 0,13%) і становить $79,39 за барель.

Індекс DXY, що відображає вартість долара США до шести інших основних світових валют, підвищується на 0,1% під час торгів у середу, що знижує привабливість нафти для власників інших валют.

Окрім того, інвестори очкують засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) у п'ятницю, хоча він навряд чи порекомендує будь-які зміни в політиці видобутку, пише MarketWatch.

Водночас аналітики очікують від Саудівської Аравії продовження до кінця вересня добровільного скорочення нафтовиробництва на 1 млн барелів за добу.

Засновник і президент Rapidan Energy Group Боб МакНеллі в інтерв'ю телеканалу CNBC заявив, що в другому півріччі нафта різко подорожчає. За його словами, попит на ресурс може зрости на 1,8-1,9 млн б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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