Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 3 серпня 2023 року знову зросли

З початку серпня пальне подорожчало на 1,5 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Мережа Авіас підняла ціни на бензин та ДП на 1 гривню, мережа UPG - на 50 копійок, Shell - на 1,28 гривень на бензин та 1,11 гривень на дизель, KLO - на 90 копійок на бензин.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,85 гривні за літр (+0,47 гривні), на дизельне пальне 49,10 гривні за літр (+0,50 гривні), на автогаз 23,55 гривні. за літр (+0,04 гривні).

Ціни на АЗС 3 серпня

