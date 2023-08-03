Фінансові новини
- |
- 03.08.23
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 3 серпня 2023 року знову зросли
14:56 03.08.2023 |
З початку серпня пальне подорожчало на 1,5 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Мережа Авіас підняла ціни на бензин та ДП на 1 гривню, мережа UPG - на 50 копійок, Shell - на 1,28 гривень на бензин та 1,11 гривень на дизель, KLO - на 90 копійок на бензин.
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,85 гривні за літр (+0,47 гривні), на дизельне пальне 49,10 гривні за літр (+0,50 гривні), на автогаз 23,55 гривні. за літр (+0,04 гривні).
Ціни на АЗС 3 серпня
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Загибель керівництва МВС: посадовцям ДСНС вручили підозри
ТОП-НОВИНИ
|Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики
|СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон
|Аналітики очікують зростання ВВП України в 2023 році в середньому на 4,7% і в 2024 році на 5,1% - ЦЕС
|У МЗС Польщі заявили, що відносини з Україною зараз «не є найкращими»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|€50 мільярдів для України: Європарламент у листопаді може проголосувати за нову програму ЄС
|Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики
|Україна у І півріччі збільшила експорт агропродукції до Євросоюзу на 8% - ІАЕ
|Нафта перейшла до зниження, Brent - $83,1 за барель
|Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 3 серпня 2023 року знову зросли
|Шмигаль прогнозує «битву» восени за фінансову підтримку США
|Запаси газу в ПСГ України на початок серпня становлять 12,4 млрд куб. м - «Нафтогаз»
Бізнес
|Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
|У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту
|Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско
|Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.