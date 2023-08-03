Швидкий ріст цін на пальне у липні стримали великі мережі — експерт

Завдяки накопиченню запасів великими мережами АЗС в Україні вдалося пригальмувати стрімке здорожчання пального через повернення оподаткування, яке діяло до повномасштабного вторгнення. Таку думку в ефірі «Українського радіо» висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

«Я не очікував, що ми так плавно пройдемо липень, адже були всі підстави для швидкого зростання цін», - розповів експерт, наголосивши, що цього не сталося завдяки сформованим запасам операторів.

«Запас - це коли ти маєш, по-перше, заморозити дуже великі кошти і привезти це пальне, аби воно просто лежало. По-друге, на сьогодні концентрація пального в одному місці дуже небезпечна річ, бо ворог продовжує бити по нашій паливній інфраструктурі. Тому багато хто цих запасів не зробив», - зазначив Сергій Куюн.

«Ми бачимо буквально лише дві-три великих мережі, які ризикнули, створили цей запас. І, за фактом, на собі витягли липень, відмовившись від швидкого підвищення ціни, хоча ринок його б підтримав», - вважає очільник «А-95».

З його слів, у серпні до «податкового» чинника додався стимул з боку світового ринку, де ціни за останній місяць зросли на 15%.

«Бензин за 55 грн/л і дизпальне за 53 - це справа одного-двох тижнів», - заявив С.Куюн, додавши, що подальша динаміка залежатиме винятково від світового ринку.

Раніше експерт зазначав, що ключовий внесок у липневу стабільність зробили ОККО, WOG і «Укрнафта», які сформували чималі запаси у травні й червні.

Проте, з його слів, запаси не вічні, й оператори будуть змушені в серпні переглядати ціни у бік зростання.

Нагадаємо, у липні, від повернення колишніх податків на пальне, середня ціна на бензини в Україні зросла на 3,4-3,7 грн/л, на дизпальне - на 4,4 грн/л, тоді як зростання податкового навантаження на бензин з 1 липня склало 11 грн/л, на дизпальне - на 7,5 грн/л.

