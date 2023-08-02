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Нафта дорожчає на даних про падіння запасів у США, Brent біля $85,6 за барель
16:09 02.08.2023 |
Ціни на нафту продовжують зростати вдень у середу на сигналах про різке скорочення запасів нафти в Сполучених Штатах.
Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:06 EET подорожчали на $0,72 (0,85%) - до $85,63 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $0,71 (0,87%) - до $82,08 за барель.
Оприлюднені напередодні дані Американського інституту нафти (API) показали, що нафтові запаси в США за минулий тиждень впали на 15,4 млн барелів. Якщо дані буде підтверджено в офіційних цифрах Міненерго, оприлюднених о 17:30 кч у середу, падіння буде рекордним з 1982 року.
Аналітики, опитані S&P Global Commodity Insights, у середньому очікують побачити у звіті Міненерго скорочення запасів нафти на 3,7 млн барелів, бензину - на 1 млн барелів, дистилятів - на 400 тис. барелів.
Водночас опитування Bloomberg показало, що видобуток нафти в країнах ОПЕК у липні впав на 900 тис. барелів за добу, оновивши мінімум із 2020 року. Зокрема в Саудівській Аравії видобуток скоротився на 810 тис. б/д, до 9,15 млн б/д.
Саудівська Аравія раніше анонсувала продовження добровільного скорочення нафтовидобутку на 1 млн б/д до кінця серпня. Багато аналітиків очікують, що цього тижня країна оголосить про продовження цього заходу до кінця вересня.
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