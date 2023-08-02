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АНАЛІТИКА

Ціни на бензин та дизпаливо у великих мережах АЗС додали ще 1 грн/л

 

У період із 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,48 грн/л і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,57 грн/л — до 51,62 грн/л, а дизельне пальне — на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 51,99 грн/л, А-95-преміум — до 53,99 грн/л, ДП — до 51,99 грн/л.

На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали теж на 1 грн/л: бензин А-95 — до 47,90 грн/л, бензин А-95+ — до 49,90 грн/л, ДП — до 46,90 грн/л.

Бензин А-95 у мережі SOCAR додав 1 грн/л, до 52,99 грн/л, дизпальне додало 2 грн/л (51,99 грн/л). На станціях KLO всі види пального здорожчали на 50 коп./л, а на UPG стандартна «пятірка» і ДП — на 40 коп./л.

Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», VostokGaz, Mango, «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-2 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 2 серпня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

51,99

1,00

53,99

1,00

51,99

1,00

WOG

51,99

1,00

53,99

1,00

51,99

1,00

Авіас

48,00

0,00

48,50

0,00

48,00

0,00

Укрнафта

47,90

1,00

49,90

1,00

46,90

1,00

UPG

50,40

0,40

52,90

0,00

48,50

0,40

AMIC

49,66

0,55

50,29

0,20

48,95

0,50

Shell

49,71

0,00

53,20

0,00

49,79

0,00

SOCAR

52,99

1,00

54,99

0,00

51,99

2,00

БРСМ-Нафта

    

47,81

0,65

45,90

0,49

KLO

49,99

0,50

51,99

0,50

48,79

0,50

U.GO

48,80

0,00

51,95

0,00

47,37

0,43

Автотранс

48,98

0,00

    

47,98

0,00

BVS

48,99

0,00

50,99

0,00

47,99

0,00

Chipo

48,75

0,00

    

47,40

0,50

Авантаж 7

47,95

0,40

    

45,55

0,00

Prime

48,00

0,50

    

47,50

0,50

Укр-Петроль

46,80

0,00

    

45,80

0,00

Рур груп

48,99

0,00

    

47,49

0,00

Mango

48,07

0,42

    

46,99

0,42

Ovis

49,29

0,00

50,99

0,00

46,99

0,00

VST

46,90

0,00

    

46,10

0,00

Олас

48,80

0,00

    

44,90

0,00

VostokGaz

47,39

2,00

    

46,89

2,00

RLS

45,90

0,00

48,00

0,00

45,90

0,00

Кворум

47,48

0,50

    

46,98

0,50

ZOG

48,00

0,00

    

49,00

0,00

Катрал

49,99

0,00

    

47,99

0,00

Маркет

45,79

0,00

    

44,29

0,00

Фактор

48,00

0,50

    

44,50

0,50

Neftek

47,99

-2,00

50,99

-2,00

47,99

-2,00

Середня ціна в Україні

49,38

0,48

51,62

0,57

48,59

0,49
За матеріалами: EnKorr
 

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