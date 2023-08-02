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Ціни на бензин та дизпаливо у великих мережах АЗС додали ще 1 грн/л
13:25 02.08.2023 |
У період із 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,48 грн/л і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,57 грн/л — до 51,62 грн/л, а дизельне пальне — на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 51,99 грн/л, А-95-преміум — до 53,99 грн/л, ДП — до 51,99 грн/л.
На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали теж на 1 грн/л: бензин А-95 — до 47,90 грн/л, бензин А-95+ — до 49,90 грн/л, ДП — до 46,90 грн/л.
Бензин А-95 у мережі SOCAR додав 1 грн/л, до 52,99 грн/л, дизпальне додало 2 грн/л (51,99 грн/л). На станціях KLO всі види пального здорожчали на 50 коп./л, а на UPG стандартна «пятірка» і ДП — на 40 коп./л.
Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», VostokGaz, Mango, «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-2 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 2 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,99
|
1,00
|
53,99
|
1,00
|
51,99
|
1,00
|
WOG
|
51,99
|
1,00
|
53,99
|
1,00
|
51,99
|
1,00
|
Авіас
|
48,00
|
0,00
|
48,50
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
47,90
|
1,00
|
49,90
|
1,00
|
46,90
|
1,00
|
UPG
|
50,40
|
0,40
|
52,90
|
0,00
|
48,50
|
0,40
|
AMIC
|
49,66
|
0,55
|
50,29
|
0,20
|
48,95
|
0,50
|
Shell
|
49,71
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
49,79
|
0,00
|
SOCAR
|
52,99
|
1,00
|
54,99
|
0,00
|
51,99
|
2,00
|
БРСМ-Нафта
|
47,81
|
0,65
|
45,90
|
0,49
|
KLO
|
49,99
|
0,50
|
51,99
|
0,50
|
48,79
|
0,50
|
U.GO
|
48,80
|
0,00
|
51,95
|
0,00
|
47,37
|
0,43
|
Автотранс
|
48,98
|
0,00
|
47,98
|
0,00
|
BVS
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
Chipo
|
48,75
|
0,00
|
47,40
|
0,50
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,40
|
45,55
|
0,00
|
Prime
|
48,00
|
0,50
|
47,50
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
46,80
|
0,00
|
45,80
|
0,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
Mango
|
48,07
|
0,42
|
46,99
|
0,42
|
Ovis
|
49,29
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
VST
|
46,90
|
0,00
|
46,10
|
0,00
|
Олас
|
48,80
|
0,00
|
44,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
47,39
|
2,00
|
46,89
|
2,00
|
RLS
|
45,90
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
45,90
|
0,00
|
Кворум
|
47,48
|
0,50
|
46,98
|
0,50
|
ZOG
|
48,00
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
Катрал
|
49,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
Маркет
|
45,79
|
0,00
|
44,29
|
0,00
|
Фактор
|
48,00
|
0,50
|
44,50
|
0,50
|
Neftek
|
47,99
|
-2,00
|
50,99
|
-2,00
|
47,99
|
-2,00
|
Середня ціна в Україні
|
49,38
|
0,48
|
51,62
|
0,57
|
48,59
|
0,49
|
|
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