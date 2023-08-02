Ціни на бензин на дизель продовжать зростати: експерт дав прогноз на найближчі тижні

Після підвищення податків з 1 липня мережі АЗС поступово піднімають ціни на паливо. Додатковим фактором є нова вартість нафти на світовому ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Як зазначив експерт, потенціал для зростання цін після підвищення податків був 10-12 гривень на бензин та 8-10 гривень на дизельне паливо. Він складався з двох складових - це підвищення ПДВ з 7% до 20% та повернення акцизного податку на довоєнний рівень.

"Трейдери упродовж липня помалу піднімали ціни у відповідності до того, як швидко оновлювалося те паливо, яке надходило на їхні заправки. Якщо паливо було закуплено за попередніми умовами оподаткування, відповідно вони продавали його дешевше. Як тільки почали закуповуватися партії за новими умовами, пропорційно змінювалася ціна", - сказав він.

Рябцев нагадав, що ніхто з профільних експертів не казав місяць тому, що ціни на пальне зростуть одномоментно. "Тому що зараз низька платоспроможність споживачів і будь-які такі дії на піку попиту могли б призвести до відтоку споживачів на інші АЗС", - вважає він.

"Але невірно думати, що зростання не відбудеться на ту величину, яка визначається саме зміною податків. Тому що альтруїстів серед трейдерів немає і ніхто не буде добровільно зменшувати власну маржу, щоб із своєї кишені оплатити збільшення частки податків в структурі роздрібної ціни", - сказав експерт.

Тому підвищення обов'язково відбудеться. "Коли? Впродовж цього місяця, впродовж тижнів", - зазначив Рябцев.

Нові ціни на нафту

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" нагадав про ще один чинник для зростання цін на пальне - це вихід нафтових котирувань на світовому ринку на новий рівноважний рівень 83-85 доларів за барель. Прив'язані до них котирування нафтопродуктів в Європі також піднялися.

"І це спричинить відповідно зростання вартості палива на заправках в Україні, тому що ми закуповуємо виключено те паливо, яке постачається на Європейський континент", - сказав він.

Рябцев очікує, що цей фактор спричинить зростання цін до верхньої межі прогнозу. "Якщо я казав для дизельного палива 8-10 гривень подорожчання, то тепер скажу, що 10 гривень. Якщо я казав, що 10-12 гривень, то тепер кажу, що 12 гривень", - додав він.

"Але знову ж таки, немає такої дати, до якої відбудеться подорожчання. Ринок - динамічна структура. І не всі трейдери піднімають ціни одночасно", - сказав експерт та додав, що одномоментне зростання також викликало б підозри Антимонопольного комітету щодо картельної змови.

Поступове підвищення ціни

Рябцев зазначив, що зазвичай мережі АЗС підвищують ціни приблизно до 1 гривні за літр з один раз, щоб не викликати відтоку покупців, які можуть на якийсь час від цієї мережі. Власне це сталося 1 серпня, коли декілька мереж підняли ціни на 1 гривню.

"Плюс одна гривня - це стандартний рівень, на який оператори піднімать ціни зазвичай, не боючись суттєво вплинути на обсяги реалізації. Якщо більше - на 2-3 гривні, то відразу відлякує покупців", - додав він.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно на 10% через підвищення податків. Середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,61 гривні за літр (+3,76 гривні за місяць), на дизельне пальне 47,81 гривні за літр (+4,41 гривні), на автогаз 23, 46 гривень за літр (+1,53 гривні).

Проте ціни додатково зросли з 1 серпня. Великі мережі АЗС підняли вартість на 1 гривню.