Нафта продовжує помірно дешевшати, Brent торгується біля $85,26 за барель

Невелике зниження цін на нафту триває вдень у вівторок, котирування відступають від досягнутих напередодні максимумів із середини квітня.

Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:10 EET подешевшали на $0,17 (0,2%) - до $85,26 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,28 (0,34%) - до $81,52 за барель.

За підсумками липня ціна Brent підскочила на 14,2%, максимальними темпами з травня минулого року, пише MarketWatch. Вартість WTI зросла на 15,8%, що стало найкращим місячним приростом із січня 2022 року.

Напередодні обидві марки оновили рекордні позначки з 14 квітня завдяки скороченню постачань із боку країн ОПЕК+ і поліпшенню перспектив глобальної економіки.

"Очікується, що попит у двох найбільших державах-споживачах нафти (США і Китай - ІФ-У) зросте, водночас провідний світовий експортер (Саудівська Аравія - ІФ-У) скорочує видобуток, і нафта продовжує отримувати підтримку за рахунок того, що трейдери очікують реалізації сценарію скорочення пропозиції і збільшення попиту", - зазначив старший аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.

