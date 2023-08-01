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У великих мережах пальне здорожчало ще на 1 грн/л
13:47 01.08.2023 |
У період із 31 липня по 1 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,33 грн/л і склала 48,90 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,42 грн/л — до 51,05 грн/л, а дизельне пальне — на 0,34 грн/л, до 48,10 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 50,99 грн/л, А-95-преміум — до 52,99 грн/л, ДП — до 50,99 грн/л.
Ціни на бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG виросли теж на 1 грн/л, до 50,00 грн/л і 52,90 грн/л відповідно, дизпальне додало 1,2 грн/л (до 48,10 грн/л). На станціях «Авантаж» звичайна п’ятірка здорожчала на 1,60 грн/л, до 47,55 грн/л, дизельне пальне — на 1 грн/л, до 45,55 грн/л.
На 1 грн/л усі види пального здорожчали на станціях мереж ZOG і «Катрал».
У бік збільшення відкоригували ціни і такі мережі як U.GO, Chipo і «Кворум» (див. табл.).Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 липня по 1 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
50,99
|
1,00
|
52,99
|
1,00
|
50,99
|
1,00
|
WOG
|
50,99
|
1,00
|
52,99
|
1,00
|
50,99
|
1,00
|
Авіас
|
48,00
|
0,00
|
48,50
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
46,90
|
0,00
|
48,90
|
0,00
|
45,90
|
0,00
|
UPG
|
50,00
|
1,00
|
52,90
|
1,00
|
48,10
|
1,20
|
AMIC
|
49,12
|
0,00
|
50,09
|
0,00
|
48,45
|
0,01
|
Shell
|
49,71
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
49,79
|
0,00
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
47,16
|
0,00
|
45,41
|
0,00
|
KLO
|
49,49
|
0,00
|
51,49
|
0,00
|
48,29
|
0,00
|
U.GO
|
48,80
|
0,17
|
51,95
|
0,20
|
46,94
|
0,17
|
Автотранс
|
48,98
|
0,00
|
47,98
|
0,00
|
BVS
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
Chipo
|
48,75
|
0,50
|
46,90
|
0,95
|
Авантаж 7
|
47,55
|
1,60
|
45,55
|
1,00
|
Prime
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
46,80
|
0,00
|
45,80
|
0,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
Mango
|
47,66
|
0,00
|
46,57
|
0,00
|
Ovis
|
49,29
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
VST
|
46,90
|
0,00
|
46,10
|
0,00
|
Олас
|
48,80
|
0,00
|
44,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
45,39
|
0,00
|
44,89
|
0,00
|
RLS
|
45,90
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
45,90
|
0,00
|
Кворум
|
46,98
|
0,50
|
46,48
|
0,50
|
ZOG
|
48,00
|
1,00
|
49,00
|
1,00
|
Катрал
|
49,99
|
1,00
|
47,99
|
1,00
|
Маркет
|
45,79
|
0,00
|
44,29
|
0,00
|
Neftek
|
49,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
48,90
|
0,33
|
51,05
|
0,42
|
48,10
|
0,34
Нагадаємо, раніше директор Консалтингової групи «А-95» висловив думку, що вже в серпні варто очікувати, що ціни на бензини в Україні можуть зрости до 60 грн/л, на дизпальне — до 55 грн/л. Причиною цього, з його слів, є відкладена інтеграція підвищених податків і зростання світових котирувань.
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