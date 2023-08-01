У великих мережах пальне здорожчало ще на 1 грн/л

У період із 31 липня по 1 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,33 грн/л і склала 48,90 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,42 грн/л — до 51,05 грн/л, а дизельне пальне — на 0,34 грн/л, до 48,10 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 50,99 грн/л, А-95-преміум — до 52,99 грн/л, ДП — до 50,99 грн/л.

Ціни на бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG виросли теж на 1 грн/л, до 50,00 грн/л і 52,90 грн/л відповідно, дизпальне додало 1,2 грн/л (до 48,10 грн/л). На станціях «Авантаж» звичайна п’ятірка здорожчала на 1,60 грн/л, до 47,55 грн/л, дизельне пальне — на 1 грн/л, до 45,55 грн/л.

На 1 грн/л усі види пального здорожчали на станціях мереж ZOG і «Катрал».

У бік збільшення відкоригували ціни і такі мережі як U.GO, Chipo і «Кворум» (див. табл.).

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 50,99 1,00 52,99 1,00 50,99 1,00 WOG 50,99 1,00 52,99 1,00 50,99 1,00 Авіас 48,00 0,00 48,50 0,00 48,00 0,00 Укрнафта 46,90 0,00 48,90 0,00 45,90 0,00 UPG 50,00 1,00 52,90 1,00 48,10 1,20 AMIC 49,12 0,00 50,09 0,00 48,45 0,01 Shell 49,71 0,00 53,20 0,00 49,79 0,00 SOCAR 51,99 0,00 54,99 0,00 49,99 0,00 БРСМ-Нафта 47,16 0,00 45,41 0,00 KLO 49,49 0,00 51,49 0,00 48,29 0,00 U.GO 48,80 0,17 51,95 0,20 46,94 0,17 Автотранс 48,98 0,00 47,98 0,00 BVS 48,99 0,00 50,99 0,00 47,99 0,00 Chipo 48,75 0,50 46,90 0,95 Авантаж 7 47,55 1,60 45,55 1,00 Prime 47,50 0,00 47,00 0,50 Укр-Петроль 46,80 0,00 45,80 0,00 Рур груп 48,99 0,00 47,49 0,00 Mango 47,66 0,00 46,57 0,00 Ovis 49,29 0,00 50,99 0,00 46,99 0,00 VST 46,90 0,00 46,10 0,00 Олас 48,80 0,00 44,90 0,00 VostokGaz 45,39 0,00 44,89 0,00 RLS 45,90 0,00 48,00 0,00 45,90 0,00 Кворум 46,98 0,50 46,48 0,50 ZOG 48,00 1,00 49,00 1,00 Катрал 49,99 1,00 47,99 1,00 Маркет 45,79 0,00 44,29 0,00 Neftek 49,99 0,00 52,99 0,00 49,99 0,00 Середня ціна в Україні 48,90 0,33 51,05 0,42 48,10 0,34

Нагадаємо, раніше директор Консалтингової групи «А-95» висловив думку, що вже в серпні варто очікувати, що ціни на бензини в Україні можуть зрости до 60 грн/л, на дизпальне — до 55 грн/л. Причиною цього, з його слів, є відкладена інтеграція підвищених податків і зростання світових котирувань.