За місяць автогаз на АЗС здорожчав на 1,5 грн/л

Середня ціна на скраплений газ за місяць (із 30 червня по 31 липня) у мережах АЗС збільшилася на 1,53 грн/л, або на 6%, – до 23,46 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За підсумком місяця ціна в мережі SOCAR виросла на 2,13 грн/л, до 24,62 грн/л. На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 21,95 грн/л (+1,8 грн/л).

На KLO продукт здорожчав на 1,5 грн/л, до 23,44 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1,80 грн/л і 1,84 грн/л, до 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,6-2,6 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас» та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 30 червня по 31 липня, грн/л: