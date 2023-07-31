Фінансові новини
- |
- 31.07.23
- |
- 19:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За місяць автогаз на АЗС здорожчав на 1,5 грн/л
17:34 31.07.2023 |
Середня ціна на скраплений газ за місяць (із 30 червня по 31 липня) у мережах АЗС збільшилася на 1,53 грн/л, або на 6%, – до 23,46 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
За підсумком місяця ціна в мережі SOCAR виросла на 2,13 грн/л, до 24,62 грн/л. На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 21,95 грн/л (+1,8 грн/л).
На KLO продукт здорожчав на 1,5 грн/л, до 23,44 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1,80 грн/л і 1,84 грн/л, до 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.
Крім того, на 0,6-2,6 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас» та інших (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 30 червня по 31 липня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
SOCAR
|
24,62
|
2,13
|
ОККО
|
24,49
|
1,80
|
Neftek
|
24,49
|
2,00
|
WOG
|
24,46
|
1,84
|
Shell
|
23,82
|
1,83
|
UPG
|
23,70
|
1,54
|
Ovis
|
23,69
|
1,70
|
ZOG
|
23,50
|
2,00
|
BVS
|
23,49
|
1,00
|
Rodnik
|
23,49
|
1,74
|
VostokGaz
|
23,49
|
2,60
|
Автотранс
|
23,48
|
1,00
|
KLO
|
23,44
|
1,50
|
Катрал
|
23,37
|
2,00
|
AMIC
|
23,33
|
1,28
|
Mango
|
23,24
|
1,72
|
Укрнафта
|
23,03
|
1,54
|
Кворум
|
22,98
|
1,70
|
Luxwen
|
22,89
|
1,90
|
Авіас
|
22,88
|
1,37
|
U.GO
|
22,79
|
1,19
|
БРСМ-Нафта
|
22,78
|
1,69
|
Chipo
|
22,70
|
1,45
|
Олас
|
22,50
|
1,95
|
Рур груп
|
22,30
|
0,80
|
Авантаж 7
|
21,95
|
1,80
|
RLS
|
21,90
|
0,00
|
VST
|
21,90
|
1,10
|
Prime
|
21,50
|
0,60
|
Середня ціна в Україні
|
23,46
|
1,53
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вирішив жити на Кіпрі: Ще один нардеп від «Слуги народу» вирішив скласти мандат
|«Батьківщину-матір» у Києві перейменують
|WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ, запрошені чиновники з 30 країн
|Зеленський ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Напередодні відновлення перевірок бізнесу: Податківці попередили про обов'язковість касових апаратів
|Хорватія допоможе експортувати українське зерно через свої порти
|За місяць автогаз на АЗС здорожчав на 1,5 грн/л
|В Україні створять центр із ремонту турецьких Bayraktar
|Україна зможе експортувати альтернативними шляхами до 4,5 мільйона тонн збіжжя щомісяця - експерт
|Світові ціни на збіжжя та олійні можуть зрости на 15% через зупинку «зернової угоди» – експерт
Бізнес
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari