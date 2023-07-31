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АНАЛІТИКА

За місяць автогаз на АЗС здорожчав на 1,5 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ за місяць (із 30 червня по 31 липня) у мережах АЗС збільшилася на 1,53 грн/л, або на 6%, – до 23,46 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За підсумком місяця ціна в мережі SOCAR виросла на 2,13 грн/л, до 24,62 грн/л. На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 21,95 грн/л (+1,8 грн/л).

На KLO продукт здорожчав на 1,5 грн/л, до 23,44 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1,80 грн/л і 1,84 грн/л, до 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,6-2,6 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас» та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 30 червня по 31 липня, грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

SOCAR

24,62

2,13

ОККО

24,49

1,80

Neftek

24,49

2,00

WOG

24,46

1,84

Shell

23,82

1,83

UPG

23,70

1,54

Ovis

23,69

1,70

ZOG

23,50

2,00

BVS

23,49

1,00

Rodnik

23,49

1,74

VostokGaz

23,49

2,60

Автотранс

23,48

1,00

KLO

23,44

1,50

Катрал

23,37

2,00

AMIC

23,33

1,28

Mango

23,24

1,72

Укрнафта

23,03

1,54

Кворум

22,98

1,70

Luxwen

22,89

1,90

Авіас

22,88

1,37

U.GO

22,79

1,19

БРСМ-Нафта

22,78

1,69

Chipo

22,70

1,45

Олас

22,50

1,95

Рур груп

22,30

0,80

Авантаж 7

21,95

1,80

RLS

21,90

0,00

VST

21,90

1,10

Prime

21,50

0,60

Середня ціна в Україні

23,46

1,53
За матеріалами: EnKorr
 

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