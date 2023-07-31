Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $85,6 за барель

Ціни на нафту еталонних марок почали зростати вдень у понеділок і можуть завершити місяць рекордним підйомом із початку 2022 року.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent, торги якими припиняються в понеділок, на лондонській біржі ICE Futures на 14:23 EET подорожчали на $0,60 (0,71%) - до $85,59 за барель. Активніший жовтневий контракт зріс у ціні на $0,59 (0,7%) - до $85 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час зросли на $0,68 (0,84%) - до $81,26 за барель.

За минулий тиждень котирування Brent збільшилися на 4,8%, WTI - на 4,6%, повідомляє MarketWatch.

З початку липня ціна Brent підскочила на 12%, WTI - на 14%, що є найкращим місячним приростом із січня 2022 року. Котирування раллірують на тлі скорочення видобутку Саудівською Аравією і Росією, зазначає Trading Economics.

"Рекордно високий попит і скорочення постачань із Саудівської Аравії призвели до дефіциту на нафтовому ринку, - написали аналітики Goldman Sachs. - Ринок відмовився від песимізму щодо зростання світової економіки".

Аналітики банку підтвердили свій прогноз, згідно з яким Brent коштуватиме $86 за барель до кінця року.