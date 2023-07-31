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В Україні дорожчає пальне: статистика за липень
13:38 31.07.2023 |
За місяць (3-31 липня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,72 грн/л і склала 48,61 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,17 грн/л - до 47,81 грн/л, а дизельне пальне - на 2,37 грн/л, до 47,81 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 3 грн/л: бензин А-95 - до 46,90 грн/л, бензин А-95+ - до 48,90 грн/л, ДП - до 45,90 грн/л.
Бензин А-95 у мережі UPG за місяць здорожчав на 4,30 грн/л, до 49,00 грн/л, дизпальне додало 2 грн/л (46,90 грн/л).
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 48 грн/л, А-95+ - до 48,50 грн/л, бензин А-92 - до 47 грн/л, дизельне пальне - до 48 грн/л.
Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 1-4 грн/л (див. табл.).
Раніше директор Консалтингової групи «А-95» висловив думку, що вже в серпні варто очікувати, що ціни на бензини в Україні можуть зрости до 60 грн/л, на дизпальне - до 55 грн/л. Причиною цьому, з його слів, є відкладена інтеграція підвищених податків і зростання світових котирувань.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 31 липня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
2,00
|
WOG
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
2,00
|
Авіас
|
48,00
|
2,00
|
48,50
|
2,00
|
48,00
|
2,00
|
Укрнафта
|
46,90
|
3,00
|
48,90
|
3,00
|
45,90
|
3,00
|
UPG
|
49,00
|
4,30
|
51,90
|
0,00
|
46,90
|
2,00
|
AMIC
|
49,12
|
2,47
|
50,09
|
2,40
|
48,44
|
2,89
|
Shell
|
49,71
|
0,20
|
53,20
|
0,00
|
49,79
|
2,10
|
SOCAR
|
51,99
|
2,80
|
54,99
|
0,00
|
49,99
|
2,80
|
БРСМ-Нафта
|
47,14
|
2,83
|
45,45
|
2,99
|
KLO
|
49,49
|
1,70
|
51,49
|
1,50
|
48,29
|
3,40
|
U.GO
|
48,63
|
2,10
|
51,75
|
2,20
|
46,77
|
1,83
|
Автотранс
|
48,98
|
2,20
|
47,98
|
3,20
|
BVS
|
48,99
|
2,00
|
50,99
|
2,00
|
47,99
|
3,00
|
Chipo
|
48,25
|
1,43
|
45,95
|
1,63
|
Авантаж 7
|
45,95
|
1,80
|
44,55
|
1,50
|
Prime
|
47,50
|
2,50
|
46,50
|
3,00
|
Укр-Петроль
|
46,80
|
3,00
|
45,80
|
3,00
|
Рур груп
|
48,99
|
3,00
|
47,49
|
4,00
|
Mango
|
47,66
|
3,92
|
46,57
|
3,42
|
Ovis
|
49,29
|
4,39
|
50,99
|
2,19
|
46,99
|
3,00
|
VST
|
46,90
|
0,20
|
46,10
|
3,20
|
Олас
|
48,80
|
2,90
|
44,90
|
1,40
|
VostokGaz
|
45,39
|
0,50
|
44,89
|
0,00
|
RLS
|
45,90
|
1,90
|
48,00
|
3,00
|
45,90
|
3,90
|
Кворум
|
46,48
|
2,00
|
45,98
|
2,50
|
ZOG
|
47,00
|
1,00
|
48,00
|
3,00
|
Катрал
|
48,99
|
2,00
|
46,99
|
2,00
|
Green Wave
|
49,00
|
1,00
|
46,00
|
1,00
|
Маркет
|
45,79
|
2,80
|
44,39
|
2,00
|
Середня ціна в Україні
|
48,61
|
1,72
|
50,63
|
1,17
|
47,81
|
2,37
|
|
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