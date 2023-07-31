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АНАЛІТИКА

В Україні дорожчає пальне: статистика за липень

В Україні дорожчає пальне: статистика за липень

 

За місяць (3-31 липня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,72 грн/л і склала 48,61 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,17 грн/л - до 47,81 грн/л, а дизельне пальне - на 2,37 грн/л, до 47,81 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 3 грн/л: бензин А-95 - до 46,90 грн/л, бензин А-95+ - до 48,90 грн/л, ДП - до 45,90 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG за місяць здорожчав на 4,30 грн/л, до 49,00 грн/л, дизпальне додало 2 грн/л (46,90 грн/л).

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 48 грн/л, А-95+ - до 48,50 грн/л, бензин А-92 - до 47 грн/л, дизельне пальне - до 48 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 1-4 грн/л (див. табл.).

Раніше директор Консалтингової групи «А-95» висловив думку, що вже в серпні варто очікувати, що ціни на бензини в Україні можуть зрости до 60 грн/л, на дизпальне - до 55 грн/л. Причиною цьому, з його слів, є відкладена інтеграція підвищених податків і зростання світових котирувань.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 31 липня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

49,99

0,00

51,99

0,00

49,99

2,00

WOG

49,99

0,00

51,99

0,00

49,99

2,00

Авіас

48,00

2,00

48,50

2,00

48,00

2,00

Укрнафта

46,90

3,00

48,90

3,00

45,90

3,00

UPG

49,00

4,30

51,90

0,00

46,90

2,00

AMIC

49,12

2,47

50,09

2,40

48,44

2,89

Shell

49,71

0,20

53,20

0,00

49,79

2,10

SOCAR

51,99

2,80

54,99

0,00

49,99

2,80

БРСМ-Нафта

    

47,14

2,83

45,45

2,99

KLO

49,49

1,70

51,49

1,50

48,29

3,40

U.GO

48,63

2,10

51,75

2,20

46,77

1,83

Автотранс

48,98

2,20

    

47,98

3,20

BVS

48,99

2,00

50,99

2,00

47,99

3,00

Chipo

48,25

1,43

    

45,95

1,63

Авантаж 7

45,95

1,80

    

44,55

1,50

Prime

47,50

2,50

    

46,50

3,00

Укр-Петроль

46,80

3,00

    

45,80

3,00

Рур груп

48,99

3,00

    

47,49

4,00

Mango

47,66

3,92

    

46,57

3,42

Ovis

49,29

4,39

50,99

2,19

46,99

3,00

VST

46,90

0,20

    

46,10

3,20

Олас

48,80

2,90

    

44,90

1,40

VostokGaz

45,39

0,50

    

44,89

0,00

RLS

45,90

1,90

48,00

3,00

45,90

3,90

Кворум

46,48

2,00

    

45,98

2,50

ZOG

47,00

1,00

    

48,00

3,00

Катрал

48,99

2,00

    

46,99

2,00

Green Wave

49,00

1,00

    

46,00

1,00

Маркет

45,79

2,80

    

44,39

2,00

Середня ціна в Україні

48,61

1,72

50,63

1,17

47,81

2,37
За матеріалами: EnKorr
 

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