В Україні дорожчає пальне: статистика за липень

За місяць (3-31 липня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,72 грн/л і склала 48,61 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,17 грн/л - до 47,81 грн/л, а дизельне пальне - на 2,37 грн/л, до 47,81 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 3 грн/л: бензин А-95 - до 46,90 грн/л, бензин А-95+ - до 48,90 грн/л, ДП - до 45,90 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG за місяць здорожчав на 4,30 грн/л, до 49,00 грн/л, дизпальне додало 2 грн/л (46,90 грн/л).

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 48 грн/л, А-95+ - до 48,50 грн/л, бензин А-92 - до 47 грн/л, дизельне пальне - до 48 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 1-4 грн/л (див. табл.).

Раніше директор Консалтингової групи «А-95» висловив думку, що вже в серпні варто очікувати, що ціни на бензини в Україні можуть зрости до 60 грн/л, на дизпальне - до 55 грн/л. Причиною цьому, з його слів, є відкладена інтеграція підвищених податків і зростання світових котирувань.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 31 липня 2023 р., грн/л