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Уряд планує передати АРМА понад 100 АЗС, що належать російській «Татнафті»
09:32 31.07.2023 |
Національному агентству України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) передадуть понад 100 об'єктів мережі АЗС «Татнафти» в Харківській та Полтавській областях.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АРМА за результатами узгоджувальної наради щодо передачі в управління об'єктів мережі АЗС, які належали російській «Татнафті».
«Арештовані активи, які знаходяться в Харківській та Полтавській областях, планується передати в управління найбільшій нафтогазовидобувній компанії України «Укрнафта» за спеціальною процедурою на основі розпорядження уряду (ст. 21-1 Закону про АРМА)», - йдеться в повідомленні.
За словами голови нацагентства Олени Думи, пріоритет держави полягає в оперативній передачі активу управителю та водночас у забезпеченні ефективного управління, насамперед сплати належного доходу в державний бюджет.
Наголошується, що в обговоренні стосовно погодження проєкту відповідного розпорядження Кабміну також взяли участь представники Мінекономіки, Мінфіну, Антимонопольного комітету та інших зацікавлених органів.
Проєкт буде доопрацьовано з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій учасників наради.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розпорядженням від 23 травня 2023 року погодив пропозицію АРМА та Міністерства оборони щодо передачі в управління ПАТ «Укрнафта» активів ВК «Укрнафтобуріння». Укрнафті та Міноборони доручено вжити дієвих заходів, аби запобігти перериванню функціонування активів та/або ризику збою у постачанні природного газу.
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