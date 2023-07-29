У серпні ціна моторного палива може зрости на 3-11 грн – А-95

Ціна бензину у серпні цього року може досягти позначки в 60,86 грн/л, дизпалива - 55,61 грн/л, газу - 26,63 грн/л, передає Енергореформа.

Про це свідчать дані консалтингової групи А-95, розміщені її директором Сергієм Куюном у його Facebook 28 липня.

Він прокоментував, що дуже потужний імпульс для руху цін на АЗС створюють "відкладена інтеграція підвищених податків та зростання світових котирувань".

"Якщо скласти все до купи, перспектива вийти на 60 грн/л бензину та 55 грн/л ДП є абсолютно реальною. Так, гадаю, до 3 грн/л буде замортизовано за рахунок роздрібної націнки, але це таке собі заспокійливе", - написав Куюн.

За його підрахунками, подорожчання у липні бензину менше ніж на 4 грн/л, дизпального - трохи більше 4 грн/л та автогазу на 1,5 грн/л попри прогнози, які передбачади принаймні удвічі більше зростання цін, пов'язане з продажем гравцями ринку запасів палива, сформованих у травні й червні - до скасування пільгових податків.

"Ключовий внесок у липневу стабільність зробили ОККО, WOG та "Укрнафта", які гарно підготувались й завдяки яким ціни досі не перетнули позначку у 50 грн/л", - зазначив експерт.

Разом з тим він вказав, що липневе пальне все більше заміщає попередні обсяги з низькою собівартістю, до середини серпня цей процес завершиться остаточно.

Іншим фактором прогнозованого підвищення ціни на моторне паливо він назвав його здорожчання на світовому ринку.

"Бензин та дизпальне додали по $130-140/т, а це в середньому 5 грн/л (звісно, з новим 20% ПДВ). Газ злетів на $70/т (1,7 грн/л). Йдемо у сезон максимально споживання у всьому світі, тому сподіватись на суттєве охолодження цін, на мій погляд, не варто", - зауважив директор А-95.

Крім того, він звернув увагу на обстріли росіянами українських портів, внаслідок чого власники танкерів, за його словами, втратили бажання везти пальне у румунські порти та молдавський Джержулешті.

"Хто погоджується, підняли фрахти майже на 50% (а дехто каже й на 100%) та вимагають страхування життів всієї команди, включно із родинами. Зрозуміти можна: що тій ракеті перелетіти через Дунай... Також зафіксовані випадки прямих погроз цивільним суднам з боку російських військових кораблів. Проблеми на півдні будуть також тримати ціни у тонусі", - описав ситуацію експерт.

На його думку, аби подолати ці проблеми, які він назвав не новими для українського ринку, треба збільшувати контрактування на суходолі, на північному та західному напрямках.

Крім того, він висловився за консолідації трейдерів, які разом могли б укласти довгострокові договори на великі танкерні партії, зокрема, з американськими компаніями.

"Це гарантувало б ресурс та непогану ціну на великому обсязі. Крім того, цей продукт гарантовано би замістив різні токсичні ресурси дизпального із Туреччини, Індії, Саудівської Аравії, які відверто тхнуть "узьким" душком", - підсумував Куюн.

Як повідомляла Енрегореформа, у середині березня 2022 року Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на пальне. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, на паливо встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7% замість 20%.

Рада 21 вересня 2022 року ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне пальне, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі EUR100 (тут і далі - за тисячу літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан - EUR52, на альтернативне моторне пальне і біодизель - EUR100. ПДВ для всіх видів палива при цьому залишився на рівні 7%.

Однак згідно з цим документом, з 1 липня 2023 року рівень податків на пальне повернувся до довоєнного рівня: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпаливо - до EUR140 за 1 тис. л.