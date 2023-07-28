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Нафта сповільнила зниження, Brent біля $84 за барель
15:42 28.07.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок залишаються в мінусі вдень у п'ятницю, але можуть завершити зростанням п'ятий тиждень поспіль.
Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:29 EET становить $83,97 за барель, що на 27 центів (0,32%) нижче за показник на закриття попередньої сесії.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на 22 центи (0,27%) і становили $79,87 за барель.
Тиск на котирування чинять рішення провідних центробанків. Федеральна резервна система (ФРС) США і Європейський центральний банк (ЄЦБ) цього тижня підвищили процентні ставки на 25 базисних пунктів, проте ринок сподівається на швидке завершення циклів посилення грошово-кредитної політики.
Крім того, трейдери оцінюють оприлюднену в п'ятницю квартальну звітність великих американських нафтовиробників.
Видобуток Chevron Corp. у другому кварталі становив 2,959 млн барелів нафтового еквівалента за добу, знизившись на 20 тис. б.н.е./добу порівняно з попереднім кварталом. Водночас виробництво вуглеводнів ExxonMobil у квітні-червні знизилося до 3,608 млн б.н.е./добу порівняно з 3,732 млн б.н.е./добу роком раніше та 3,831 млн б.н.е./добу у першому кварталі.
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