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АНАЛІТИКА

За тиждень пальне здорожчало в економ- і середньому сегментах

 

Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, у період з 21 по 28 липня підвищили вартість бензинів і ДП у межах 0,3-1,4 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 48 грн/л, А-95+ — до 48,50 грн/л, бензин А-92 — до 47 грн/л, дизельне пальне — до 48 грн/л.

На станціях мережі UPG бензин «А-95» здорожчав на 50 коп/л, до 49 грн/л, дизпальне — на 90 коп/л, до 46,90 грн/л. На KLO стандартна «п’ятірка» і ДП прибавили 50 коп/л. «Авантаж», яка працює у найнижчому ціновому діапазоні, підняла ціни на 40-60 коп/л.

«AMIC», Neftek, «БРСМ», Ovis, U.GO, «Олас» і інші також підняли ціни в межах 0,25-1,4 грн/л..

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 21 по 28 липня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

49,99

0,00

51,99

0,00

49,99

0,00

WOG

49,99

0,00

51,99

0,00

49,99

0,00

Авіас

48,00

1,00

48,50

1,00

48,00

1,00

Укрнафта

46,90

0,00

48,90

0,00

45,90

0,00

UPG

49,00

0,50

51,90

0,00

46,90

0,90

AMIC

49,06

0,28

50,09

0,30

48,41

0,45

Shell

49,71

0,00

53,20

0,00

49,79

0,00

SOCAR

50,99

0,00

54,99

0,00

49,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

46,75

0,64

45,03

0,64

KLO

49,49

0,50

51,49

0,00

48,29

0,50

U.GO

48,63

0,40

51,75

0,80

46,60

0,23

Автотранс

48,98

0,00

    

47,98

1,00

BVS

48,99

0,00

50,99

0,00

47,99

1,00

Chipo

48,25

0,48

    

45,95

0,70

Авантаж 7

45,95

0,40

    

44,55

0,60

Prime

47,50

0,00

    

46,50

0,50

Укр-Петроль

46,80

1,00

    

45,80

1,00

Рур груп

48,99

0,00

    

47,49

0,00

Mango

47,66

0,42

    

46,57

0,42

Ovis

49,29

0,00

50,99

0,00

46,99

1,00

VST

46,90

0,20

    

46,10

1,20

ZOG

47,00

0,00

    

48,00

1,00

Олас

48,30

1,40

    

44,50

0,30

RLS

45,90

0,00

48,00

0,00

44,90

0,00

Кворум

46,48

0,00

    

45,98

0,00

ZOG

47,00

0,00

    

48,00

1,00

Катрал

48,99

0,00

    

46,99

0,00

Neftek

49,99

0,00

52,99

1,00

49,99

1,00

Середня ціна в Україні

48,59

0,33

50,59

0,22

47,77

0,44
За матеріалами: EnKorr
 

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