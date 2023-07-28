За тиждень пальне здорожчало в економ- і середньому сегментах

Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, у період з 21 по 28 липня підвищили вартість бензинів і ДП у межах 0,3-1,4 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 48 грн/л, А-95+ — до 48,50 грн/л, бензин А-92 — до 47 грн/л, дизельне пальне — до 48 грн/л.

На станціях мережі UPG бензин «А-95» здорожчав на 50 коп/л, до 49 грн/л, дизпальне — на 90 коп/л, до 46,90 грн/л. На KLO стандартна «п’ятірка» і ДП прибавили 50 коп/л. «Авантаж», яка працює у найнижчому ціновому діапазоні, підняла ціни на 40-60 коп/л.

«AMIC», Neftek, «БРСМ», Ovis, U.GO, «Олас» і інші також підняли ціни в межах 0,25-1,4 грн/л..

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 21 по 28 липня 2023 р., грн/л