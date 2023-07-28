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Нельсон Мандела
За тиждень пальне здорожчало в економ- і середньому сегментах
14:25 28.07.2023 |
Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, у період з 21 по 28 липня підвищили вартість бензинів і ДП у межах 0,3-1,4 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 48 грн/л, А-95+ — до 48,50 грн/л, бензин А-92 — до 47 грн/л, дизельне пальне — до 48 грн/л.
На станціях мережі UPG бензин «А-95» здорожчав на 50 коп/л, до 49 грн/л, дизпальне — на 90 коп/л, до 46,90 грн/л. На KLO стандартна «п’ятірка» і ДП прибавили 50 коп/л. «Авантаж», яка працює у найнижчому ціновому діапазоні, підняла ціни на 40-60 коп/л.
«AMIC», Neftek, «БРСМ», Ovis, U.GO, «Олас» і інші також підняли ціни в межах 0,25-1,4 грн/л..
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 21 по 28 липня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
WOG
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Авіас
|
48,00
|
1,00
|
48,50
|
1,00
|
48,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
46,90
|
0,00
|
48,90
|
0,00
|
45,90
|
0,00
|
UPG
|
49,00
|
0,50
|
51,90
|
0,00
|
46,90
|
0,90
|
AMIC
|
49,06
|
0,28
|
50,09
|
0,30
|
48,41
|
0,45
|
Shell
|
49,71
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
49,79
|
0,00
|
SOCAR
|
50,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
46,75
|
0,64
|
45,03
|
0,64
|
KLO
|
49,49
|
0,50
|
51,49
|
0,00
|
48,29
|
0,50
|
U.GO
|
48,63
|
0,40
|
51,75
|
0,80
|
46,60
|
0,23
|
Автотранс
|
48,98
|
0,00
|
47,98
|
1,00
|
BVS
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
47,99
|
1,00
|
Chipo
|
48,25
|
0,48
|
45,95
|
0,70
|
Авантаж 7
|
45,95
|
0,40
|
44,55
|
0,60
|
Prime
|
47,50
|
0,00
|
46,50
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
46,80
|
1,00
|
45,80
|
1,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
Mango
|
47,66
|
0,42
|
46,57
|
0,42
|
Ovis
|
49,29
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
46,99
|
1,00
|
VST
|
46,90
|
0,20
|
46,10
|
1,20
|
ZOG
|
47,00
|
0,00
|
48,00
|
1,00
|
Олас
|
48,30
|
1,40
|
44,50
|
0,30
|
RLS
|
45,90
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
44,90
|
0,00
|
Кворум
|
46,48
|
0,00
|
45,98
|
0,00
|
ZOG
|
47,00
|
0,00
|
48,00
|
1,00
|
Катрал
|
48,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Neftek
|
49,99
|
0,00
|
52,99
|
1,00
|
49,99
|
1,00
|
Середня ціна в Україні
|
48,59
|
0,33
|
50,59
|
0,22
|
47,77
|
0,44
|
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