Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дорожчати, дисконт Urals до Brent у липні звузився до $16,3/барр.

 

Ціни на нафту продовжують зростати в четвер, відновлюючись після зниження напередодні.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:37 EET подорожчали на $0,44 (0,53%) - до $83,36 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $0,64 (0,81%) - до $79,42 за барель.

Напередодні Brent і WTI подешевшали на 0,9% і 1,1% відповідно, завершивши торги в мінусі вперше за п'ять сесій.

Негативним фактором для котирувань напередодні стало підвищення ключової відсоткової ставки Федрезерву і дані про менше, ніж очікувалося, скорочення запасів палива в США.

У середу ФРС очікувано підвищила ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, до 5,25-5,5%. Рівень досяг максимуму за 22 роки.

Тим часом резерви нафти в США минулого тижня скоротилися на 600 тис. барелів, повідомило напередодні міністерство енергетики. Товарні запаси бензину зменшилися на 786 тис. барелів, а запаси дистилятів знизилися на 245 тис. барелів.

Експерти, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували зниження резервів нафти на 2,35 млн барелів, скорочення запасів бензину на 1,68 млн барелів і зниження резервів дистилятів на 301 тис. барелів.

За даними агентства Argus, середній розмір дисконту на російську нафту Urals у північно-західних портах Європи з 1 до 26 липня знизився до $16,28/барр. проти $19,28/барр. у червні.

Так, котирування Urals NWE CIF Rotterdam за вказаний період поточного місяця сягнуло $62,13 за барель (знижка до Brent - $17,25/б проти $20,5/б у червні), Urals Med Aframax CIF Augusta - $64,06/б (знижка до Brent - $15,32/б порівняно з $18,09 у червні).

Ці котирування після введення ембарго ЄС на купівлю російської нафти є розрахунковими до цін, що формуються в російських портах (FOB). Так, із 1 до 26 липня Urals у порту Приморськ продавали в середньому по $59,79 за барель (дисконт до Brent - $19,59/барель) порівняно з $51,8 за барель у червні (дисконт до Brent - $22,93/барель), у порту Новоросійськ - по $60,29 за барель проти майже $52,56 за барель у червні (знижка знизилася до $19,09 у липні порівняно з $22,16 за барель у червні). З 18 липня розмір дисконту перебуває нижче за поріг у $20 і 26 липня становив у середньому $16,22 за барель щодо котирування FOB.

Argus з лютого почав формування котирування російської нафти в індійських портах: у липні вартість Urals DAP West Coast India зросла до $71,8 за барель проти $64,1 у червні. При цьому дисконти до Brent склалися на рівні $7,56/барель у липні і $10,63/барель у червні.

Котирування ESPO blend FOB в порту Козьміно зросло до $70,44/барр. проти $65,2/барр. місяцем раніше, дисконт знизився з $8,86 до $8,1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,7228
  0,2670
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9319  0,13 0,34 37,6258  0,17 0,47
EUR 40,9455  0,13 0,31 41,8365  0,22 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес