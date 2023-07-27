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Нафта продовжує дорожчати, дисконт Urals до Brent у липні звузився до $16,3/барр.
15:36 27.07.2023 |
Ціни на нафту продовжують зростати в четвер, відновлюючись після зниження напередодні.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:37 EET подорожчали на $0,44 (0,53%) - до $83,36 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $0,64 (0,81%) - до $79,42 за барель.
Напередодні Brent і WTI подешевшали на 0,9% і 1,1% відповідно, завершивши торги в мінусі вперше за п'ять сесій.
Негативним фактором для котирувань напередодні стало підвищення ключової відсоткової ставки Федрезерву і дані про менше, ніж очікувалося, скорочення запасів палива в США.
У середу ФРС очікувано підвищила ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, до 5,25-5,5%. Рівень досяг максимуму за 22 роки.
Тим часом резерви нафти в США минулого тижня скоротилися на 600 тис. барелів, повідомило напередодні міністерство енергетики. Товарні запаси бензину зменшилися на 786 тис. барелів, а запаси дистилятів знизилися на 245 тис. барелів.
Експерти, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували зниження резервів нафти на 2,35 млн барелів, скорочення запасів бензину на 1,68 млн барелів і зниження резервів дистилятів на 301 тис. барелів.
За даними агентства Argus, середній розмір дисконту на російську нафту Urals у північно-західних портах Європи з 1 до 26 липня знизився до $16,28/барр. проти $19,28/барр. у червні.
Так, котирування Urals NWE CIF Rotterdam за вказаний період поточного місяця сягнуло $62,13 за барель (знижка до Brent - $17,25/б проти $20,5/б у червні), Urals Med Aframax CIF Augusta - $64,06/б (знижка до Brent - $15,32/б порівняно з $18,09 у червні).
Ці котирування після введення ембарго ЄС на купівлю російської нафти є розрахунковими до цін, що формуються в російських портах (FOB). Так, із 1 до 26 липня Urals у порту Приморськ продавали в середньому по $59,79 за барель (дисконт до Brent - $19,59/барель) порівняно з $51,8 за барель у червні (дисконт до Brent - $22,93/барель), у порту Новоросійськ - по $60,29 за барель проти майже $52,56 за барель у червні (знижка знизилася до $19,09 у липні порівняно з $22,16 за барель у червні). З 18 липня розмір дисконту перебуває нижче за поріг у $20 і 26 липня становив у середньому $16,22 за барель щодо котирування FOB.
Argus з лютого почав формування котирування російської нафти в індійських портах: у липні вартість Urals DAP West Coast India зросла до $71,8 за барель проти $64,1 у червні. При цьому дисконти до Brent склалися на рівні $7,56/барель у липні і $10,63/барель у червні.
Котирування ESPO blend FOB в порту Козьміно зросло до $70,44/барр. проти $65,2/барр. місяцем раніше, дисконт знизився з $8,86 до $8,1.
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