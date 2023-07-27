Нафтові котирування сповільнили зниження, Brent - близько $82,9 за барель

Ціни на нафту еталонних марок сповільнили зниження ввечері в середу після виходу офіційних даних про запаси в США.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 17:48 EET подешевшали на $0,31 (0,37%) - до $82,94 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $0,37 (0,46%) - до $79,26 за барель.

Комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 21 липня, скоротилися на 600 тис. барелів, ідеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики.

Тим часом товарні запаси бензину скоротилися на 786 тис. барелів, а запаси дистилятів знизилися на 245 тис. барелів.

Експерти, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували зниження резервів нафти на 2,35 млн барелів, скорочення запасів бензину на 1,68 млн барелів і зниження резервів дистилятів на 301 тис. барелів.

Також учасники ринку чекають підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і виступу голови Федрезерву Джерома Павелла.

Підсумки засідання стануть відомі о 21:00 кч у середу, і в аналітиків та економістів практично немає сумнівів у тому, що ключову процентну ставку Федрезерву буде підвищено на 25 базисних пунктів. Трейдери чекатимуть від Павелла сигналів про те, чи планує центробанк нові підйоми ставки. Високі ставки сповільнюють економічне зростання і негативно впливають на попит на енергоносії.