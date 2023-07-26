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Нафта надалі слабо зростає, Brent торгується близько $82,8 за барель
14:28 25.07.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок продовжують показувати незначне зростання вдень у вівторок.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:59 EET подорожчали на 4 центи (0,05%) - до $82,78 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на 7 центів (0,09%) - до $78,81 за барель.
Напередодні Brent і WTI подорожчали на 2,2%, оновивши максимуми з квітня.
Рекордно високий попит у найближчій перспективі призведе до значного дефіциту нафти на ринку і підвищення цін на сорт Brent до $86 за барель до кінця року, вважають аналітики Goldman Sachs Group.
Тим часом Політбюро ЦК компартії Китаю пообіцяло вжити заходів для стимулювання споживання, зокрема автомобілів та електроніки. Крім того, Політбюро має намір підтримати сферу послуг, зокрема спорт, відпочинок і туризм, а також компанії, діяльність яких пов'язана з цифровою економікою.
"Фундаментальні показники вказують на звуження балансу попиту і пропозиції, що підтримує ціни. При цьому побоювання з приводу попиту зберігаються, і Китай перебуває в центрі уваги", - написав керуючий директор консалтингової компанії Eurasia Group Раад Алькадірі.
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