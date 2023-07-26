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Goldman Sachs спрогнозував рекордний попит на нафту до кінця року
12:47 25.07.2023 |
Goldman Sachs очікує рекордного попиту на нафтовому ринку у другому півріччі 2023 р., що призведе до зростання цін на нафту марки Brent до $86 за барель. Про це повідомляє CNBC.
«Ми очікуємо досить значного дефіциту в другому півріччі, який досягне майже 2 млн барелів на день (б/д) у III кварталі, оскільки попит збільшиться до надзвичайно високого рівня», - сказав керівник відділу досліджень банку Даан Стрювен.
Згідно з прогнозом банку, нафта марки Brent здорожчає майже до $86 за барель на кінець року.
Зі слів Стрювена, видобуток сирої нафти в США значно зріс за останній рік: до 12,7 млн барелів на день. Темпи зростання сповільнюватимуться протягом частини цього року, що залишилася, додав експерт.
При цьому кількість нафтових вишок у США нещодавно досягла найнижчого рівня за останні 16 місяців. Їхнє число знизилося на 15% порівняно з піком наприкінці 2022 р., повідомляв Goldman Sachs у своєму останньому звіті.
Стрювен припустив, що відсутність угоди за підсумками зустрічі міністрів енергетики G20 вказує на «дуже суттєву» невизначеність щодо довгострокового попиту на нафту.
Декілька країн G20 під час зустрічі міністрів енергетики в Індії минулими вихідними не погодилися з поетапною відмовою від викопного палива (вугілля, нафти й газу), що ускладнює перехід до екологічно чистої енергетики.
Міжнародне енергетичне агентство у червні спрогнозувало збільшення світового попиту на нафту на 2023 р. на 2,4 млн б/д, що перевищує дані попереднього прогнозу.
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