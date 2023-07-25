«Приват» підняв ціни ще на 1 грн/л

24 липня консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Про це enkorr повідомила Консалтингова група «А-95», посилаючись на ціновий моніторинг ринку.

Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 48 грн/л, А-95+ - до 48,50 грн/л, бензин А-92 - до 47 грн/л, дизельне пальне - до 48 грн/л.

Нагадаємо, востаннє «Приват» змінював ціни на пальне 17 липня. Тоді воно здорожчало теж на 1 грн/л.