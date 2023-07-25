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«Приват» підняв ціни ще на 1 грн/л
18:36 24.07.2023 |
24 липня консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Про це enkorr повідомила Консалтингова група «А-95», посилаючись на ціновий моніторинг ринку.
Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 48 грн/л, А-95+ - до 48,50 грн/л, бензин А-92 - до 47 грн/л, дизельне пальне - до 48 грн/л.
Нагадаємо, востаннє «Приват» змінював ціни на пальне 17 липня. Тоді воно здорожчало теж на 1 грн/л.Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 21 по 24 липня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
WOG
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Авіас
|
48,00
|
1,00
|
48,50
|
1,00
|
48,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
46,90
|
0,00
|
48,90
|
0,00
|
45,90
|
0,00
|
UPG
|
48,50
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
AMIC
|
48,78
|
0,00
|
49,79
|
0,00
|
47,96
|
0,00
|
Shell
|
49,71
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
49,79
|
0,00
|
SOCAR
|
50,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
46,30
|
0,19
|
44,65
|
0,26
|
KLO
|
48,99
|
0,00
|
51,49
|
0,00
|
47,79
|
0,00
|
U.GO
|
48,37
|
0,14
|
51,45
|
0,50
|
46,51
|
0,14
|
Автотранс
|
48,98
|
0,00
|
46,98
|
0,00
|
BVS
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Chipo
|
47,77
|
0,00
|
45,33
|
0,08
|
Авантаж 7
|
45,55
|
0,00
|
43,95
|
0,00
|
Prime
|
47,50
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
45,80
|
0,00
|
44,80
|
0,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
Mango
|
47,24
|
0,00
|
46,16
|
0,00
|
Ovis
|
49,29
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
VST
|
46,70
|
0,00
|
44,90
|
0,00
|
ZOG
|
47,00
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Олас
|
46,90
|
0,00
|
44,20
|
0,00
|
VostokGaz
|
46,39
|
2,50
|
45,89
|
2,50
|
RLS
|
45,90
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
44,90
|
0,00
|
Кворум
|
46,48
|
0,00
|
45,98
|
0,00
|
ZOG
|
47,00
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Катрал
|
48,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Neftek
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
48,41
|
0,15
|
50,52
|
0,15
|
47,48
|
0,14
|
|
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